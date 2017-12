Los abogados del Consell dudan de la expropiación de campos abandonados Minifundios agrícolas y casas en la Huerta de Valencia. / irene marsilla La Abogacía de la Generalitat examina con lupa la Ley de Estructuras Agrarias, en especial lo relacionado con la propiedad y exenciones fiscales VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 4 diciembre 2017, 00:27

La Generalitat no ha podido cumplir los plazos previstos cuando la Conselleria de Agricultura ultimó su anteproyecto de Ley de Estructuras Agrarias y el presidente Puig presentó su contenido, anunciando que se trataba de una norma «justa y necesaria», con el objetivo de «orientar hacia el futuro a un sector básico y fundamental (el agrario), no solo para la economía, sino también para el medio ambiente y el paisaje».

Ha pasado más de un año de aquella presentación oficial -el 16 de noviembre de 2016- en el Palau de la Generalitat, ante una amplísima representación de las instituciones, organizaciones y entidades agrarias de la Comunitat Valenciana.

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, detalló que la nueva ley «contemplará el impulso de la Iniciativa de Gestión en Común como agente de innovación, la construcción de una Red de Tierras como alternativa al suelo infrautilizado y la creación de un Mapa Agronómico para la gestión sostenible». En apoyo de tales iniciativas, una batería de exenciones fiscales, así como la regulación de los procedimientos de reestructuración parcelaria pública y privada y la creación de la figura del Agente Dinamizador.

Ximo Puig proclamó que «esta es una ley que marca un horizonte de creer en el campo valenciano», asegurando que «la nueva economía valenciana pasa del capitalismo especulativo a aquella que tiene que ver con los valores de los sectores productivos de siempre y la modernización e innovación». También dijo que el Gobierno de la Generalitat «se encuentra inmerso en un proceso de reparación de derechos y de renacimiento, para lo que es necesaria la reconstrucción social y económica de la agricultura».

Sin embargo, transcurrido algo más de un año, el proyecto de Ley de Estructuras Agrarias aún no ha llegado a Les Corts para discurrir por los debates parlamentarios hasta su aprobación definitiva. Si ya costó más de lo habitual para sortear los pasos de borrador a anteproyecto, luego se acabó 'estacando' mucho más de lo que sus promotores hubieran imaginado.

¿Qué ha ocurrido? Que la Abogacía de la Generalitat ha examinado el texto con lupa y paciencia. En palabras de personas conocedoras de estos trámites, «los letrados la han destripado y han analizado punto por punto, cuestionando todo lo que temen que pueda ser objeto de recursos o que choque con otras normativas, sobre todo a nivel estatal».

En particular, los abogados de la Generalitat han puesto especial énfasis en objetar todo aquello que se relaciona con la posibilidad de llegar a la expropiación de uso en campos abandonados, con los derechos de propiedad o las exenciones fiscales. Preocupa mucho que por ahí pudieran llegar recursos del Gobierno central que tumben todo el trabajo o avalanchas de contestaciones de los propios interesados. En lo que respecta a la prevención respecto a lo que pueda llegar de Madrid pesa como una losa lo ocurrido con el proyecto de revitalizar diversos postulados del derecho foral valenciano, que acabó esfumándose.

Al final parece que las cosas se van alineando debidamente y que el proceso está cerca de ultimarse. Desde la Generalitat ha habido que asumir que quizá en algunos puntos se pretendía ser «demasiado valientes y arriesgados», al tiempo que también se ha logrado convencer a la Abogacía de que, en última instancia, se trata de que un Gobierno autonómico quiere legislar en cumplimiento de su mandato y su programa ideológico progresista; por tanto no cabe que se esté mirando permanentemente lo que pueda decir o no Madrid, por más que tampoco se pretende ir a chocar». Además, hay un problema importante que hay que afrontar: el deterioro general de la actividad agraria en la Comunitat Valenciana, con abandono de explotaciones porque no son rentables, envejecimiento de la población rural, falta de alicientes para que entren los jóvenes, deficiencias estructurales y de base territorial de las explotaciones, poca dimensión de las fincas... Y a todo ello se pretende dar respuesta con medidas que dinamicen el sector, empezando por movilizar el mercado de la tierra, que es la base de todo.

Una de las cuestiones que los letrados señalaban se refería, por ejemplo, a que ya existe la ley estatal de Fincas Manifiestamente Mejorables, temiéndose que se pudiera señalar que la norma autonómica fuera a enmendarle la plana. Sin embargo dicha ley no sirve para la gran mayoría de las situaciones en el campo valenciano; de ahí que se haga una acoplada a la realidad peculiar de aquí, marcada sobre todo por el atávico minifundismo que habrá que superar de alguna manera.

Y en estas estamos cuando aseguran fuentes generalmente bien informadas que al texto final le faltan apenas unos retoques de consulta jurídica y que para final de enero o primeros de febrero entrará al fin en Les Corts. Así sea, y que no haya nuevo tropezón.