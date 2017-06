La huelga de la estiba paraliza el acceso de carga al Puerto de Valencia durante 24 horas

La primera jornada de huelga de los estibadores en el Puerto de Valencia se saldó con la paralización casi total del acceso de camiones con carga a la instalación. Aunque no hubo que lamentar incidentes y la actividad se interrumpió las horas impares, como estaba previsto, lo cierto es que las labores se limitaron a los llamados tránsitos (la carga y descarga de contenedores de un barco a otro) y la estiba de productos que había sido depositados los días anteriores.

Esta situación se debe a la recomendación que las asociaciones de transportistas habían hecho a sus asociados para que no se acercaran a las inmediaciones del Puerto durante los días de paro y concentraran el trabajo en las jornadas que no figuran en el calendario de movilizaciones. De hecho, para dar cobertura a esa estrategia, la operadora portuaria Maerks ha ampliado el horario para acceder a su terminal hasta las 23:00 en los días que no hay convocada huelga, mientras que de normar su actividad terminal a las 20:00.

Igualmente, la Generalitat habilitó el uso de forma temporal y, con carácter excepcional, de una parcela de la Font de Sant Lluís para que puedan estacionar los camiones con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar los posibles colapsos en los accesos del puerto durante las tres jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos de estibadores para los días 5, 7 y 9 de junio.

Los puertos de Italia Portugal o Marruecos, principales beneficiados del conflicto en España

En el resto del país, tan solo en uno de los buques de la línea entre el puerto de Motril y el de Tánger no se cumplieron los servicios mínimos y en el puerto de Ferrol los estibadores impidieron la operativa normal de un buque. Por el contrario, en Cartagena apenas se secundaron los paros al estar allí liberalizados los servicios y trabajar casi todo el personal en una concesionaria privada.

Al igual que en Valencia, el otro gran puerto del país, el de la Bahía de Algeciras (Cádiz), quedó prácticamente paralizados. En Barcelona el ritmo de trabajo también fue reducido, aunque en este caso se debió más a que fuera jornada festiva en Cataluña. En cualquier caso, y en previsión de posibles incidentes, tanto las navieras como las concesionarias de la estiba ya habían reducido al mínimo los trabajos previstos para el principio de esta semana. Así, por ejemplo, la firma internacional APMT Terminal no contemplaba hacer servicio alguno.

Aunque hay unos servicios mínimo que respetar, como el tráfico de pasajeros o el transporte de suministros a las islas, Ceuta y Melilla, lo cierto es que se quiere evitar agravar los costes que generará la huelga con largas esperas en los accesos o siendo objeto de incidentes desagradables, como reconocen fuentes logísticas. En todo caso, la tarde de ayer sí que se operó los barcos de la ruta Baleares-Valencia de Baleària y Trasmediterránea al tratarse de un transporte combinado de mercancías y pasaje.

Según datos de la instalación, el seguimiento de la huelga en Valencia fue de cerca del 100% y 10 buques han podido realizar las labores de carga y descarga, aunque han tratado el doble que en una jornada habitual. En la jornada de ayer, un total de 29 embarcaciones comerciales estaban amarradas en el Puerto de Valencia, seis en el de Sagunto y uno en el Gandía.

Aunque la carga que se importa y exporta está atada al puerto más cercano si no le compensa el desplazamiento más allá de las fronteras, para el intercambio de carga de unas embarcaciones a otras poco importa estar en España que en otras plazas. Esas alternativas foráneas son, principalmente Sines (Portugal) y Tánger-Med (Marruecos), libres del conflicto e igualmente en la línea marítima que cruza el Estrecho de Gibraltar.