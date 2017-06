Los transportistas acuerdan evitar el Puerto desde hoy por la huelga de los estibadores

Valencia. Las asociaciones de transportistas recomiendan a sus socios evitar acercarse al Puerto de Valencia durante los días de huelga, el primero de los cuales se inicia hoy a las 9:00 de la mañana en horas alternas. Estas organizaciones, entre las que destaca la Asociación de Empresas de Logística y Transporte de Contenedores (ELTC), recomiendan concentrar la actividad en las fechas en las que no están previstas movilizaciones y limitar la circulación por la instalación y sus inmediaciones a la mínimo.

Aunque hay unos servicios mínimo que respetar, como el tráfico de pasajeros o el transporte de suministros a las Baleares, lo cierto es que se quiere evitar agravar los costes que generará la huelga con largas esperas en los accesos o siendo objeto de incidentes desagradables, como reconocen fuentes logísticas.

Además de la jornada de hoy, también están convocados paros en horas alternas el miércoles 7 y el viernes 9. A estas citas, la pasada semana se sumó el nuevo calendario que contempla un paro ininterrumpido de 48 horas entre las 8.00 horas del miércoles 14 de junio y las 8.00 horas del viernes día 16. Asimismo, los sindicatos llaman a parar las horas impares del lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana, esto es, los días 19, 21 y 23 de junio.

De este modo, el sector entra en el momento más tenso del enfrentamiento abierto en la estiba hace ya cuatro meses, cuando el Gobierno emprendió su reforma para cumplir con la Unión Europea, tras recibir una multa millonaria y la amenaza de que fuera en aumento.

El principal argumento sindical es que no se asegura el mantenimiento de la plantilla actual de 6.150 estibadores tras la liberalización impuesta por la UE y aprobada por el Congreso, vía decreto, el 18 de mayo. La garantía, al menos, sería temporal hasta que pudieran aplicarse las salidas incentivadas (con hasta el 70% del salario) previstas en el decreto. Aunque los propios agentes sociales no dan todavía por rota la negociación -prefieren hablar de «una situación de imposibilidad de poder avanzar»-, no hay nuevas reuniones previstas por ahora.