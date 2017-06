«La Comunitat es incapaz de captar las inversiones que consiguen otras regiones»

El bloqueo del denominado Plan Eólico, elaborado en 2001, amenaza con volver a dejar a la Comunitat fuera de la segunda subasta de 3.000 megavatios para energías renovables en España. El nuevo plan del Consell debe pasar por liberalizar las zonas que fueron adjudicadas a compañías que no han instalado aerogeneradores y, así, permitir que otras compañías desarrollen nuevos parques. Sin embargo, ya han pasado dos años y la región se encamina a volver a perder inversiones milmillonarias, según denuncia el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos J. Lacruz.

¿En qué situación deja el bloqueo del Plan eólico al sector?

Estamos en una situación de esquizofrenia administrativa. Tenemos zonas en las que el promotor no tiene intención de construir pero tampoco permite que otros puedan desarrollar. El plan, que comenzó en 2001, tenía que estar resuelto en 2006. Vemos que dieciséis años más tarde de esas adjudicaciones, somos incapaces de captar las inversiones que consiguen otras regiones. Nadie puede instalar un parque eólico en la Comunitat.

-¿Cuál es el coste de oportunidad para la Comunitat al no poder beneficiarse de las subastas?

-Estimamos que es de 500 millones de euros en base a los parques que no se pueden desarrollar. Cabe recordar que la Comunitat perdió el año pasado una subasta de 500 megavatios, hace un mes tampoco pudo acceder a una de 3.000 megavatios y, ahora, va camino de volver a quedarse fuera del reparto de otros 3.000. Todo esto en total supone 6.500 megavatios, lo que equivale a la energía producida por seis centrales nucleares y media.

¿La región valenciana tiene potencial para captar inversores?

La Comunitat tiene que liderar ese proceso porque tiene viento, tiene infraestructura eléctrica, tiene consumo y estamos importando energía para satisfacer esa demanda. No tiene sentido desaprovechar esto porque alguien diga desde la Administración que uno de los motivos que retrasan la liberación del plan eólico sea la falta de viento.

¿Qué proponen desde Avaesen?

Tres cosas. Primero, la derogación del plan eólico valenciano, que está impidiendo que inversiones milmillonarias lleguen a la Comunitat. Segundo, agilizar los trámites medioambientales que tengan que ver con plantas fotovoltaicas, porque aquí se tarda un promedio de dos años en regularizar una planta solar mientras en otras comunidades tardan dos meses. Tercero, hay que avanzar en eficiencia energética y autoconsumo, aunque somos conscientes de que la Comunitat se enfrenta a la ley nacional del impuesto al sol.

¿Cómo han capeado el actual contexto las compañías valencianas?

Hemos aguantado gracias a que hemos vendido y promocionado en otros países. También hemos tratado de aguantar aquí con el convencimiento de que España, antes o después, aprovecharía todas las características y oportunidades que tiene para volver a ser referente de renovables en el mundo. En concreto, en la Comunitat se han perdido 3.000 empleos en el sector en los últimos ocho años.

¿Qué empresas destacan en este sector?

El único fabricante de módulos fotovoltaicos de España es valenciano; es Atersa. Luego, Power Electronics es uno de los pocos fabricantes en el mundo de inversores fotovoltaicos. Las principales constructoras que han desarrollado plantas solares en Reino Unido son valencianas.

¿Cómo influye en la factura de la luz la mayor o menor existencia de energías renovables?

La energía renovable abarata el precio de la factura de la luz. Si sopla el viento y hace sol, pagas menos por la luz. Eso es algo que queremos que la gente tenga claro. Además, no solo está este argumento económico, es que el Gobierno no necesita dar primas para incentivar el sector, porque es rentable por sí mismo.

¿Qué porcentaje de la energía que consumimos produce la región?

Producimos entre el 60% y el 70% de la energía que consumimos, lo que es insuficiente. Estamos comprando a otras comunidades. Es decir, pagamos por la energía que genera valor e impuestos en otras regiones cuando no hay ninguna razón para que eso no se haga aquí.

¿Cómo valora la propuesta del Consell de cerrar la central de Cofrentes?

La nuclear de Cofrentes genera el 40% de la energía en la Comunitat, es decir, es la principal fuente. Por ello, no puede ser que sin tener un plan alternativo se esté planteando siquiera cerrar el 40% de producción de esta comunidad. No puedo apagar la luz si no tengo una linterna en el bolsillo. Me encantaría que mañana mismo se cerrara, pero necesitamos un plan claro para ello. Este tipo de manifestaciones es un arma para el lobby nuclear, que nos tacha de radicales por proponer cosas sin sentido.