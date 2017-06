Los sectores más abanderados por el Consell, a cero

Los más afectados por esta baja ejecución presupuestaria, precisamente, son aquellos sectores y entidades más abanderados por el Consell en su discurso político. En este sentido, el programa para 'Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social' no recibió ni un euro pese a tener 2,81 millones reconocidos como obligaciones de pago. Tampoco se vio beneficiada la industria, que contaba con 2,6 millones reconocidos -y 13 millones presupuestados- a pesar de las proclamas en favor de reindustrializar la Comunitat. No menos destacable es el fomento del autoconsumo y las energías renovables, que no percibieron ni un céntimo.