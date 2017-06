Economía sólo ha pagado el 9% de las ayudas directas a empresas y desempleados

La Conselleria de Economía sólo ha abonado el 8,86% de las ayudas directas a empresas, entidades y desempleados presupuestadas en 2016. En concreto, sólo transfirió 21,93 millones de euros de los 247,4 millones que estableció en las líneas destinadas a programas para el tejido productivo, según los datos facilitados por el propio departamento de Rafael Climent al portavoz de Industria del PP en Les Corts, Vicente Casanova.

Entre los principales destinatarios afectados se encuentran el Servef, la industria y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), además de autónomos y otras compañías y asociaciones que no han podido beneficiarse de líneas como el fomento del autoconsumo, la economía social, promoción en el comercio exterior e innovación, entre muchas otras.

Pese a las declaraciones del conseller el pasado mes de enero, en las que aseguraba que «con un 90% del presupuesto ejecutado, 2016 no ha sido un año perdido», las cifras aportadas por su propio departamento hablan de una realidad muy diferente para el ejercicio anterior. Por no decir contraria. «No hace falta hacer más comentarios para rebatir los peregrinos argumentos del conseller: si las ayudas no se pagan, los sectores y entidades no las reciben, y eso es lo que ha ocurrido», sentencia Casanova ante los datos.

Cabe señalar que el pasado mes de abril, el mismo diputado hizo públicas unas cifras también relativas a las ayudas presupuestadas por la conselleria de Economía. No obstante, en esos datos conferidos por el departamento de Climent sólo aparecían las obligaciones de pago reconocidas, es decir, aquellas partidas consignadas y que deben ser abonadas. En otras palabras, las ayudas que el Consell se ha comprometido a conceder en 2016 pero no las que ya han sido pagadas.

Si las obligaciones de pago ya distaban mucho de las cantidades presupuestadas, los fondos que finalmente se han abonado son demoledores. Por ejemplo, el programa 'Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales' recibió 594.188 euros frente a los 8,24 millones reconocidos y los 12,96 millones establecidos en los Presupuestos, lo que supone haber pagado el 4,58% de lo presupuestado. En ese apartado se incluyen las ayudas para jubilaciones anticipadas, a las que se destinó 54.946 euros de los 63.614 reconocidos y frente a los 250.000 presupuestados. En el caso de subvenciones a autónomos se cumple lo previsto: no se le reconoció ninguna obligación y, por tanto, no ha recibido ni un euro.

Dentro del apartado de 'Emprendedores, Cooperativismo y Economía Social' se encuentran ayudas como la subvención a la Federación de Cooperativas, el fomento al emprendimiento científico y la inversión a entidades de economía social, entre muchas otras. Sin embargo, pese a que se tratan de actividades y entidades muy apoyadas por la filosofía económica del Consell, ninguna de ellas recibió tampoco ni un euro pese a tener reconocidos 2,81 millones en total entre las diez líneas que componen este programa.

El plan de 'Protección de los Consumidores' cobró el 2,29% de un presupuesto total de 967.000 euros. En concreto, la conselleria abonó 22.191 euros frente a los 661.579 contemplados en las obligaciones de pago reconocidas. Por otro lado, 'Planificación y Previsión Económica', que cuenta con las líneas de promoción a la Economía Sostenible y la financiación de proyectos de Economía Social, ya se quedó a cero en las obligaciones reconocidas pese a contar con un presupuesto de 3,5 millones.

Uno de los programas que más destacan en la baja ejecución presupuestaria es el de 'Política Industrial', habida cuenta de las proclamas del conseller sobre la necesidad de reindustrializar la Comunitat. En concreto, se presupuestaron 13,7 millones y se reconocieron 2,6 millones. Finalmente, a cierre de 2016, la conselleria no abonó ni un euro.

Por su parte, todas las líneas relativas a 'Energía' tampoco fueron concedidas pese a tener 8,22 millones reconocidos. En este programa se encuentran las ayudas al autoconsumo, planes para el ahorro y la eficiencia energética y financiación para operaciones de capital del Ivace relacionadas con esta materia, entre otras.

'Ordenación y promoción comercial' recibió el 2,5% de los 7,69 millones de euros presupuestados, es decir, un total de 196.861 euros. Sin embargo, tenía reconocidos pagos por 4,63 millones de euros.

El programa 'Comercio Exterior' recibió el 9,3% de lo establecido en los Presupuestos. En concreto, la conselleria concedió 203.479 euros frente a los 2,18 millones reconocidos y presupuestados. Por último, al Ivace se le abonaron 5,11 millones de los 51,8 presupuestados, lo que supone el 9,87%. Dentro de estas ayudas destacan las de I + D + i, el Fondo de Compensación del Plan Eólico y el apoyo a la internacionalización de pymes, entre otras.