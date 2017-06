Rambla niega descontrol en la gestión del recinto durante su mandato

valencia. El exconseller de Economía, Hacienda y Ocupación durante el primer Plan de Modernización de Feria Valencia, Vicente Rambla, negó ayer que la Generalitat dejara fuera de control el gasto realizado para la ampliación del recinto, aunque admitió que no se convocó la comisión de seguimiento, ideada para fiscalizar las obras, en doce años.

«En caso de que hubiera que convocar la comisión, es cierto que no se hizo. Pero eso no debe llevar a la conclusión de que la Generalitat no ha controlado ni seguido la evolución presupuestaria de la Feria», afirmó Rambla durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la gestión del ente ferial. Por otro lado, el exconseller defendió la necesidad de la ampliación del recinto en base a las reclamaciones de los sectores productivos y argumentó que, de no ser por la crisis de 2008, la Feria y la Generalitat «habrían hecho frente a los compromisos» de pago.

«Estamos en 2017, el contexto económico y social es radicalmente diferente al de entonces. La economía llevaba diez años de crecimiento y se confiaba en las posibilidades de la Comunitat y de la Feria», explicó. «Me siento muy orgulloso de ver ahora Feria Valencia y me gustaría que fuera la número uno», sentenció.

Durante las distintas intervenciones, los partidos de Les Corts, a excepción del PP, trataron de vincular la Feria de Benimàmet con la conocida trama Gürtel.