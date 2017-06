El fiscal sólo vio deficiencias administrativas en Feria y dice que nadie se enriqueció

valencia. Anticorrupción tan sólo vio irregularidades administrativas en la investigación abierta para analizar los enormes sobrecostes en las obras de ampliación de Feria de Valencia. Esta es una de las conclusiones que constan en un informe del ministerio público que sustenta el archivo de las diligencias de investigación penal. El caso, que se inició a raíz de un informe de la Intervención de la Generalitat, nunca pasó de esta fase prejudicial, es decir, ni siquiera llegó a un juzgado al considerar el fiscal que no existían indicios de una actuación delictiva, tal y como en su día adelantó LAS PROVINCIAS.

El ministerio público, tras los informes de la Udef, concluye que no se han puesto en duda que los servicios u obras contratadas no se efectuaran realmente en el recinto comercial. Determina el fiscal que Feria Valencia es una institución pública que se rige por los mismos criterios que la administración. Desde este punto de vista, el fiscal considera que hubo irregularidades, pero nunca rebasaron la esfera administrativa.

Otra de las cuestiones analizadas reside en si los directivos de la institución se enriquecieron con el supuesto cobro de comisiones o regalos por la contratación de determinadas mercantiles que participaron en el proceso. Pero los informes patrimoniales que se encargaron en su día no han demostrado un desvío de fondos públicos para intereses privados.

El trabajo de la Intervención reveló unos sobrecostes del 86,7% por ciento de media en las obras de ampliación de la Feria. Esto suponía que a la Generalitat, al ser avalista de la institución comercial, las actuaciones le iban a costar más de mil millones. El agujero se terminaría de pagar en 2029. Fue la primera ocasión en la que la Intervención decidió motu proprio llevar el asunto a la Fiscalía. El PSPV, en su día, auguró que aquello iba a ser el mayor caso de corrupción en la historia de la Comunitat. Dos años más tarde, las pesquisas finalmente se archivaron.

El informe no recoge los supuestos gastos desorbitados con las tarjetas corporativas del recinto. Alberto Catalá y Belén Juste estaban bajo cuestión, pero también otros responsables como el exsecretario general, Enrique Calomarde, y la que fuera responsable de Marketing entre 2008 y 2012, Cristina Olmeda. También esta parte de las pesquisas terminó por cerrarse. No hay que olvidar que unos meses antes, la Fiscalía del Supremo decidió no presentar una denuncia sobre los famosos gastos de Rita Barberá en su última legislatura en el Ayuntamiento. Este criterio, el Ministerio Público es un órgano jerárquico, influyó a la hora de no apreciar entidad delictiva en estos hechos.

Toda la polémica generada por esta investigación y la comisión de investigación que actualmente se está celebrando en Les Corts de la que parte coincide con el proceso de reestructuración de la entidad. Como han lamentado sus actuales responsables en repetidas ocasiones, el hecho de que continúe la sombra de la duda respecto a la profesionalidad y honestidad de quienes llevaron la gestión en el pasado, perjudica a la nueva andadura que quiere emprender el recinto, sobre todo si la justicia confirma que no hubo delito.

Entre los daños que la situación causa, según los responsables del recinto, está el que disuada a los posibles interesados en participar en la privatización parcial de Feria Valencia. Y es que, se busca a una empresa que pueda aportar valor a la gestión ferial y asuma un alto porcentaje de la misma. De hecho, el actual Consell se encuentra dividido entre mantener un control público o ceder éste al operador privado.