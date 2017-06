Los directivos de la CAM se acusan entre sí de las alteraciones en las cuentas de la caja

Valencia. Los exdirectores de Gestión de Liquidez y de Inversiones y Riesgo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Juan Luis Sabater y Francisco Martínez, apuntaron ayer al exresponsable de Planificación Teófilo Sogorb como el responsable último de las titulizaciones para obtener liquidez e inflar los balances. Por su parte, el exdirector de Información Financiera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Salvador Ochoa aseguró en la Audiencia Nacional, que se le ocultó la información relativa a los contratos de las titulizaciones con las que, según la fiscalía, la caja consiguió inflar los beneficios de forma ficticia.

Ochoa, que es el último de los ocho acusados de la cúpula de la CAM que presta declaración en la Audiencia Nacional, concretó que no se enteró de estas operaciones hasta que el Banco de España intervino la entidad en 2011 y el FROB nombró administradores provisionales tras inyectar 2.800 millones de euros para reflotarla.

«Sabían que si financiábamos al comprador no habría bajada de balance y no sé si por esa advertencia lo que hicieron fue ocultar y engañar, no digo que con ánimo de generar resultados, yo no entro en eso; probablemente lo hicieron sin querer pero ni a mí ni a mi equipo se nos informó claramente», apuntó el acusado sin mencionar directamente quien llevó a cabo esas operativas.

Por eso no pudo informar al auditor KPMG de la situación real de Caja del Mediterráneo ya que él desconocía las operaciones de las titulizaciones, mecanismo empleado por la cúpula, según la Fiscalía, con el objetivo de «contabilizar beneficios ficticios y reducir aparentemente la tasa de mora». Con todo, el acusado ha matizado que las titulizaciones no supusieron pérdida patrimonial para la CAM y por tanto no fue intervenida por esta cuestión.

Por su parte, Sabater Navarro, también defendió que la interlocución de la entidad con KPMG se llevaba desde el departamento de Sogorb y que él únicamente informaba de las conclusiones que trasladaba la auditora. El juicio se reanudará el lunes.