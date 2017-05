Hacienda amplía la bajada de módulos agrarios del IRPF a los municipios y cultivos olvidados

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una Orden del Ministerio de Hacienda que corrige la que estableció semanas atrás reducciones de módulos agrarios del IRPF. La nueva disposición recoge la mayor parte de las reclamaciones de las organizaciones agrarias y cooperativas y amplía las bajadas fiscales a municipios y cultivos olvidados anteriormente. De esta forma se establece el coeficiente del 0,20 para cítricos en todos los municipios de la Comunitat Valenciana que no figuraban en la anterior norma con mayor reducción. Para vino con DO se fija el 0,25, sin DO 0,20, caquis, 0,29, cultivos hortícolas en diversas poblaciones 0,21. Para concretar en cada caso, consultar el BOE de ayer.