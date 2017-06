El conseller Rafael Climent justifica en la falta de viento el retraso en la reforma del Plan Eólico

El retraso en la reforma del Plan Eólico en la Comunitat ha puesto en pie de guerra al sector energético, que urge al Consell a actuar cuanto antes para no dejar pasar más inversiones millonarias, como ha ocurrido con la anterior subasta de energías renovables y como se prevé con la próxima de este verano. Sin embargo, el conseller de Economía, Rafael Climent, no pareció el jueves muy convencido de dicha urgencia al afirmar que la región no tiene suficiente viento como para competir con otras comunidades como Aragón. En otras palabras, aunque se desbloquee el susodicho plan, el suelo valenciano no aspira a demasiados proyectos eólicos ante la competencia de otras comunidades.

El titular del departamento lanzó el miércoles ese mensaje durante su comparecencia en la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías. Según explicó, las empresas no han instalado aerogeneradores en algunas de las zonas adjudicadas en la Comunitat porque «no ven beneficios» debido a la insuficiencia de viento. Con estas palabras, el conseller justificó la demora que existe en el desbloqueo del plan -estancado desde 2006-, pendiente ahora de que el Consell revoque las adjudicaciones a las empresas que no llevaron a cabo su proyecto y, de ese modo, libere dichas zonas para que puedan entrar a operar otras compañías.

Esta afirmación levantó ampollas en el sector. «No tiene sentido que digan que la Comunitat no tiene suficiente viento como para competir con otras comunidades. Esas afirmaciones me sorprenden. Tenemos potencial y se está desaprovechando porque no se desbloquea el Plan Eólico», sostiene Marcos J. Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen). El empresario recuerda que la autonomía valenciana perdió la oportunidad de captar cerca de 500 millones de euros -a razón de un millón de euros por megavatio instalado- al no poder acceder a la mayor subasta de energía renovable de una sola vez en España, celebrada hace dos semanas, que ofertó 3.000 megavatios de potencia.

Para más inri, el desbloqueo del plan no se prevé para antes de la próxima subasta, programada para este verano. Según fuentes de la comisión, Climent se negó a poner una fecha y no aseguró que fuera a estar listo antes del periodo estival, por lo que la Comunitat volvería a quedarse fuera de otra gran subasta, que en este caso vuelve a ser de 3.000 megavatios de potencia.

Por otro lado, el conseller anunció durante su comparecencia que va a enviar una carta al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para solicitar que se realicen subastas energéticas territorializadas, en lugar de una para toda España. El objetivo es asegurarse de que la Comunitat no se vea mermada por el tirón de otras regiones competidoras y, así, se asegure inversiones para desarrollar infraestructuras eólicas. Además, en la misiva también planteará una subasta sólo para energía fotovoltaica. Sin embargo, varios expertos señalan que esta propuesta chocaría con la libertad de mercado.

El origen del plan

En 2001 se establecieron quince zonas en la Comunitat y se concedieron a distintos promotores que, a día de hoy, sólo han ejecutado el 40%. Esto mantiene en una especie de limbo la posibilidad de explotación, ya que las zonas sobre las que no se ha construido no pueden ser explotadas tampoco por otros interesados.