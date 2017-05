25.000 personas visitan las ferias del coche ecológico, tapeo y baile

Más de 25.000 personas han visitado desde el viernes por la tarde y hasta ayer domingo el festival músico gastronómico ‘Valencia abierta al mar’, organizado por LAS PROVINCIAS, con el patrocinio de Amstel, el cual por primera vez se ha celebrado conjuntamente con Ecomov, evento éste último donde se han dado a conocer las últimas novedades en eco-movilidad. El acontecimiento conjunto, se ha llevado a cabo en el Tinglado 2 de la Marina Real de Valencia, en un amplísimo espacio mirando al mar, y ha reunido a una decena de marcas de automóviles con modelos englobados bajo la etiqueta ‘Eco’ de la Dirección General del Tráfico, junto a una docena de ‘food truck’ y destacadas bandas de música, Djs y concursos de swing, lo que ha convertido esta multicita en un evento especial, que ya está preparando su próxima edición.El festival ‘Tapas con Swing’ de ‘Valencia al mar’ abrió el viernes por la tarde con la bailarina de la escuela Spirit of St. Louis y Dj Margot (María Aparisi), quien pinchó temas de algunos de los grandes músicos del jazz como Ella Fitzgerald, Count Basie, Billie Holiday, Duke Ellington y Andy Kirk, entre otros.Posteriormente subió al escenario la banda valenciana Babalu Swing Band, con cuyos ritmos bailaron muchos de los asistentes.El sábado fue muy aplaudido el ‘jam’ de swing a cargo del Dj Alejandro Carsi ‘Fenix’, que pinchó temas de iconos del jazz como Count Basie, Benny Goodman o Louis Armstrong, mezclados con temas actuales de Gordon Webster o Glenn Crytzer, entre otros.También la música en directo de L’Aula Jazz Quartet y The Sunnysiders sacó a la pista aun gran número de los presentes.También gustó mucho el duelo ‘clandestino’ a cargo de los Djs Fran Gutiérrez y Valeria Yegupova.Ayer domingo, desde las 12.30 y hasta pasadas las 4 de la tarde, la pista de baile se llenó de nuevo con apasionados del swing, gracias a la maestría del ‘clandestino’ musical llevado a cabo por los Djs Polaroid (Albert Roig) y Pebbles (Alba Ruiz).Además, tanto el viernes como el sábado se celebraron sendos concursos de bailes con tres premios, consistente el primero en la inscripción gratuita para dos personas al Festival Swinging Undermoon, el más importante de España, a cargo de la academia Spirit of St. Luis. El segundo premio es un viaje de ida y vuelta para dos personas de Valencia a Palma de Mallorca en camarote con Trasmediterranea, y el tercer premio, también un viaje para dos personas de Gandia a San Antonio-Ibiza, en el ferry de la misma compañía naviera. Los premiados el viernes fueron Adrià Martínez y Maite Córdoba (primero); Jaime Almonacid y Essi (segundo) y Fabiola López y Pablo García (tercero).El sábado por la noche los afortunados con el primer premio fueron la pareja formada por Eduardo Muñoz y Alicia Forcada; el segundo premio recayó en Alfredo Rolón y Natalia Leonova y el tercero se otorgó a Diego Ibáñez e Isabel Chavarría.Y mientras unos bailaban, muchos otros visitantes tomaban las deliciosas tapas de alta cocina que ofrecían la docena de ‘food truck’ instalados en la zona, acompañadas de una caña.Ya hay muchos esperando a que se vuelva a repetir.

