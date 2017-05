Ana García Escrivá: «La formación para parados no se adapta a las necesidades reales de las empresas»

En las últimas semanas, el Consell presentó 'Avalem Joves +' y 'Avalem Experiència', dos planes para la formación y contratación de jóvenes parados y para los mayores de 35 años, respectivamente. Por lo pronto, el único precedente es el de 'Avalem Joves', que en 2016 apenas consiguió formalizar 80 contratos por parte de empresas privadas. El problema está en que esos planes, como otras iniciativas del Servef, no responden a las necesidades reales de las compañías, según la presidenta de la Federación Empresarial de Centros de Formación de la Comunitat, Ana García Escrivá.

¿En qué situación se encuentra la formación en la Comunitat?

Está yendo por buen camino, pero queda mucho por hacer en cuanto a las políticas de formación que se están realizando. La Comunitat Valenciana podría situarse a la cabeza de las comunidades en materia de formación y empleo.

¿Qué le falta para aprovechar ese potencial?

En primer lugar, hay que realizar un buen estudio de detección de necesidades formativas territoriales. Actualmente hay un mecanismo pero el listado de cursos y acciones formativas que el Servef saca para 2017 continúa mostrando muchas carencias, además de que la formación programada no se adapta a las necesidades reales que demandan las empresas para contratar a desempleados. En segundo lugar, las entidades colaboradoras tienen una excesiva burocracia tanto en la gestión de la formación como en la justificación y no se contemplan los costes reales de las acciones formativas.

¿Qué cambios propone para mejorar la formación?

Sería necesario realizar una justificación por módulos económicos, algo que el conseller Climent se ha comprometido a estudiar. Esto facilitaría que las entidades ahorren tiempo en burocracia e lo invirtieran en formación e inserción. Por otro lado, reivindicamos la creación de programas donde se combine la formación dual con certificados de profesionalidad. Es decir, que se combine la formación práctica en aulas de los ciclos y en empresas. De este modo, la empresa va formando al trabajador de acuerdo con sus necesidades. El certificado de profesionalidad, por otro lado, reconoce la capacitación profesional en un oficio concreto. También sería interesante un programa de orientación e inserción y programas para el autoempleo, algunos de estos están incluidos ya en 'Avalem' pero otros no.

¿Considera eficientes los dos planes de formación y empleo presentados por el Consell?

Creemos que el Consell debe contar con entidades colaboradoras para los proyectos 'Avalem', tanto para su elaboración como la participación en ellos. Actualmente no estamos en ninguno. Sí es cierto que el conseller se comprometió a tratarlo.

-¿Qué balance hace del primer plan 'Avalem Joves', teniendo en cuenta que apenas se formalizaron 80 contratos en 2016?

-No se ha utilizado todo el dinero presupuestado y se ha dejado mucho por gastar. De lo que se trata es de que los fondos públicos estén bien utilizados, con un buen sistema de justificación.

¿Cuántos usuarios participaron el año pasado en cursos de formación? ¿Cuál es la tasa de inserción?

En 2015, que son los últimos datos disponibles, se formó a más de 40.000 desempleados. La tasa media de inserción es de algo más del 10%. Uno de cada diez consiguió trabajo. Es decir, 4.000 personas desempleadas se insertaron en el mercado. Eso demuestra la labor que hacemos y que el dinero que se destina a la formación está muy bien empleado.

¿Les han estigmatizado las polémicas sobre el supuesto fraude cometido con fondos públicos para cursos de formación?

No vamos a entrar a valorar ese tema porque consideramos que la labor que realizamos las entidades de formación es muy importante. El gasto en formación está muy bien realizado, tal y como demuestra ese 10% de inserción.

-¿Cómo es la relación con la Conselleria de Economía?

-Tenemos buena sintonía con el Servef y con la Conselleria de Economía; hay un escenario para llevar a la Comunitat a ser puntera en la formación para el empleo. A día de hoy, el 95% de las entidades que estamos asociadas tenemos toda nuestra actividad centrada en desempleados y desempleadas. Por otro lado, valoramos mucho que el Servef y el IVF hayan acordado una línea de financiación para empresas de formación. Eso ha sido un gran logro. Además, el conseller ha mostrado sensibilidad por nuestro sector.

¿En qué sectores detectan más necesidad de formación?

El territorio valenciano es muy diferente. Cada provincia y cada comarca tiene sus necesidades, por eso es necesario un estudio. En general, las nuevas tecnologías son un campo demandado, además de idiomas y las TIC, pero hay que hacer un estudio territorial. Ya se hace, pero hay que hacerlo mejor, y el encargado de llevarlo a cabo es la administración.

¿En qué situación se encuentra la Comunitat en esta materia en relación a otras autonomías?

Castilla-La Mancha tiene un buen manual de justificación, País Vasco y Aragón están justificando por módulos, mientras que Castilla y León está trabajando en ello, aparte de que esta última autonomía cuenta con convocatorias de formación dual y de orientación, formación e inserción. Nosotros estamos trabajando con el Servef en tener un buen manual de justificación.

Con la gestión actual, ¿cuál es su principal inquietud?

Nos preocupa mucho cómo saldrá este manual de justificaciones, ya que es muy exigente y podría derivar en que muchas entidades no presten sus servicios de formación. Es decir, tememos que no se contemplen los costes reales que hay en la formación y que nos aprieten tanto que no podamos trabajar. Nuestra federación quiere que todos los desempleados puedan formarse.

¿Cómo han evolucionado las ayudas para la preparación de parados?

Las ayudas han caído un 40% desde el año 2007 hasta 2015. En 2007, la Generalitat destinó 59,7 millones de euros. En 2010, se bajó a 48 millones y en 2015 se cayó hasta los 33,36 millones. En 2016, las ayudas subieron y fueron de 47,9 millones. Para este año recibimos 49,1 millones de euros.