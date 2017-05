«Si queréis montar vuestra empresa, id a muerte»

El presidente de RNB, Vicente Ruiz, compartió recientemente con los alumnos de la Universidad de Navarra, donde estudió, las enseñanzas que ha extraído en más de un cuarto de siglo como empresario. «Si queréis montar vuestra propia empresa, id a muerte. Si yo he podido, podéis». Farmacéutico de formación, animó a los estudiantes a emprender, a creer en sus ideas y a saber rodearse de un buen equipo, y cuidar a quienes tengan al lado. Además, advirtió que hay que hacerlo sin machacarles si se equivocan ni con miedo a que te hagan sombra. «Si montas un negocio, si te vas a lanzar y piensas que todos los demás lo hacen mejor que tú, no salgas de casa, no pasa nada porque un día tropecéis, lo que tenéis que saber es que siempre, después de una tormenta, sale el sol», sentenció el presidente de RNB.