Las aceleradoras de empresas amplían el foco de su actividad

valencia. Las aceleradoras de proyectos emprendedores empiezan a especializar su actividad. El fundador de la multinacional Plug and Play Spain, Alberto Gutiérrez, anunció ayer que esta empresa, con sede en Valencia, cambiará de foco y trabajará centrada en compañías ya en desarrollo y no recién fundadas. Gutiérrez afirmó que en el ecosistema español se ha creado una serie de iniciativas para dar soporte a empresas incipientes, como por ejemplo Lanzadera, por lo que desde Plug and Play Spain han optado por «apoyar a startups» que ya están en una fase más avanzada.

Gutiérrez señaló que, en los últimos años, Plug and Play Spain lleva «dedicando un gran esfuerzo a unir startups con grandes corporaciones mediante verticales», que son empresas de diversas temáticas. «Nuestros recursos van a ir dirigidos ahora a buscar empresas españolas que quieran pertenecer a alguno de estos verticales y que puedan tener valor», ha señalado.

Gutiérrez insistió en que el balance de estos programas realizados en los cinco años de actividad ha sido «muy favorable», dado que de las 70 empresas que han acelerado en España «la mayoría siguen con su negocio».