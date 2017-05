Las operadoras españolas están listas para el final del 'roaming' desde el 15 de junio

madrid. Las compañías de telecomunicaciones que operan en España ya están listas para la desaparición a partir del 15 de junio del llamado 'roaming', esto es, el cargo que históricamente se viene imponiendo a todos los usuarios de telefonía cuando usan su aparato fuera del país con el que habían contratado esos servicios. De hecho, fuera de la Unión Europea se continuarán aplicando esas penalizaciones.

La abolición de los costes extra por utilizar el móvil en itinerancia (en llamadas, mensajes de texto SMS y uso de internet) cumplió su último trámite el 25 de abril, al dar el Consejo de la UE su visto bueno al reglamento, aprobado meses atrás por el Parlamento Europeo para los residentes en su territorio. Así, por ejemplo, los españoles que viajen a otro país comunitario dentro de apenas tres semanas ya podrán disfrutar de las mismas tarifas que tienen contratadas aquí. A la vez, esos mismos precios domésticos se aplicarán a los turistas que vengan.

Es lo que se conoce como 'Roaming Like at Home (roaming como en casa)' y no afectará a estados que no pertenezcan a la UE. No obstante, algunas operadoras con sede en España ya han anunciado que sí harán excepciones en este sentido.

La filial de la multinacional británica Vodafone ha sido la más ambiciosa, y también fue la primera en eliminar los cargos por 'roaming'. Empezó a hacerlo en noviembre de 2015, aunque solo para sus abonados por contrato. El martes pasado extendió esa medida a sus tarifas de prepago (Yu, Internacional Voz, Internacional Smartphone y Fácil), a la vez que extendía dicha ventaja al uso que sus clientes hicieran del móvil en viajes a Estados Unidos, Turquía, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Albania.

Orange fue la segunda operadora en mover ficha en los cargos por itinerancia, pero solo los ha eliminado antes del plazo en algunas modalidades (como las tarifas Love y Go). No obstante, fue la primera (desde abril de 2014) en no cobrar el 'roaming' por utilizar internet (sí lo hacía en las llamadas) para los clientes de una promoción extra.

«Aplicar la ley»

Telefónica ha sido la siguiente en anunciar a sus abonados la buena nueva -el nuevo reglamento europeo prevé que los usuarios no tengan que realizar acciones adicionales para no pagar el 'roaming' desde el 15 de junio, ni pedirlo de forma expresa a su compañía-, a través de mensajes sms enviados ayer. En ellos afirma que la desaparición de los pagos por itinerancia se aplicará a «todos los clientes con líneas móviles (contrato, prepago y fusión)». Básicamente, apuntan desde la compañía, se trata de «aplicar la ley».

Extiende la medida, asimismo, a tres países fuera de la UE pero que mantienen vínculos con ella como Noruega, Islandia y Liechtenstein. En cuanto a las conexiones con teléfonos fijos, la operadora aclara que dependerá de lo contratado por cada cliente. Así, por ejemplo, si se dispone de llamadas ilimitadas a móviles y fijos, con el 'roaming' pasará igual; por el contrario, si existen algunos límites, éstos también afectarán si se está fuera del país.

En otras operadoras, como el grupo MásMóvil -que incluye marcas como Yoigo y Pepephone-, la previsión de sus responsables es dejar de cargar el 'roaming' desde la fecha prevista, el referido 15 de junio.

La nueva regulación del uso del móvil en itinerancia prevé, no obstante, penalizaciones por utilización «abusiva» -sobre todo en planes con datos ilimitados o tarifas prepago-, cuyas condiciones han sido pactadas entre las operadoras. También se contemplan medidas para prevenir 'trampas' con la residencia, es decir, un cliente que contrate en el país de la UE más barato para luego usar el teléfono en aquel donde vive.