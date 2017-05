Economía cita a los comercios en diez días para acelerar un acuerdo sobre horarios

valencia. Ya hay fecha para la nueva reunión sobre horarios comerciales entre la Conselleria de Economía y los representantes del comercio valenciano. Más de un año después de que saltase por los aires la restricción de aperturas en festivo impulsada por los gobernantes de Compromís, y sin rastro por ahora de la solución definitiva para toda la Comunitat que prometía el conseller Rafael Climent, su departamento ha decidido mover ficha para acelerar la resolución del conflicto.

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, la Dirección General de Comercio ha citado el 1 de junio a representantes de Anged (grandes superficies), Asucova (supermercados), Cecoval, Covaco y Unión Gremial (pequeño comercio), por teléfono, sin orden del día ni convocatoria por escrito del encuentro.

Climent había optado por trasladar la presión a los empresarios para que pactasen una solución a partir de su recuperado plan de concentrar las aperturas en Navidad, Pascua y verano, aunque abierto a establecer formatos diferenciados. Compromís, mientras, intentaba sumar apoyos contra las aperturas en festivo en el Congreso y en otras autonomías, al tiempo que mantenía su ofensiva judicial y daba por refrendada su postura contra la libertad horaria con sentencias como la decisión del TSJCV de negar a Ikea la apertura en domingo en Alfafar.

Ahora, no obstante, al parecer prefiere no esperar al resultado de las negociaciones del empresariado en el seno de la CEV. Todas las entidades consultadas dan por sentado que Costa acudirá con su propia propuesta a la reunión para ponerla encima de la mesa si el pequeño comercio y las grandes superficies no pactan una solución antes del encuentro.