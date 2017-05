Luis Martí: «La Agencia Valenciana de Turismo sigue primando la cantidad sobre la calidad»

La ansiada rentabilidad del sector turístico en la Comunitat solo es posible mediante un camino: la desestacionalización. Un camino que, según el presidente de Federación Hotelera de la Comunitat, Luis Martí, la Agencia Valenciana de Turismo podría haber iniciado hace dos años. Es decir, sin la necesidad de esperar a la nueva Ley de Turismo, presentada en el pleno del Consell el pasado viernes.

¿Cree que la nueva Ley de Turismo responderá a las reclamaciones del sector?

La ley la valoramos positivamente, está inspirada en los principios de vertebración territorial y apuesta por más productos turísticos. Sin embargo, lo que dice la norma no es coherente con lo que hace actualmente la AVT, que sigue primando la cantidad de turistas respecto a la calidad. Está claro que si el Consell sigue por la senda actual, no va a cambiar nada. Seguimos haciendo una política turística continuista y estamos a mitad de legislatura.

¿Hay algún aspecto más concreto de la norma con el que no estén de acuerdo?

En el anteproyecto no se mencionaba el producto MICE (Meetings, Incentivos, Convenciones, Eventos y Congresos), que es precisamente el que más desestacionaliza. Además, el turismo de negocios es de mayor calidad por su valor añadido. Actualmente, el 30% de los turistas vienen por negocios pero gastan tres veces más. No obstante, nosotros hicimos esa alegación en el anteproyecto, no sé si la actual ley lo ha incluido.

¿Las multas a plataformas como Airbnb son eficientes para aplacar la oferta ilegal?

El Consell ha acertado con esa iniciativa, pero pensamos que la capacidad inspectora es insuficiente. Por otro lado, creemos que las tres administraciones -la local, autonómica y central- deben hacer mucho más de lo que hacen. En concreto, el Gobierno es el que menos está haciendo con el argumento de que es competencia autonómica cuando no es del todo verdad. Por ejemplo, podría modificar la ley de arrendamientos urbanos.

¿Hay baja calidad en el empleo en la actividad turística? ¿A qué se debe?

El problema es que como hay falta de rentabilidad estructural, no hay empleo de calidad. Aquí la clave está en la desestacionalización. En muchos hoteles no pueden planificar una plantilla estable para todo el año porque en agosto tienen una ocupación del 90% pero en diciembre, del 30%.

El caso de las camareras de piso es uno de los más polémicos...

La externalización de servicios es legal. El problema está en la subcontrata, que no se atiene al convenio de hostelería. Los sindicatos no deberían permitir que funcionen con el convenio de limpieza, ya que así cobran un 30% menos. La solución debe venir de las empresas del sector, sindicatos y también del Gobierno.

¿Ha evolucionado el perfil del turista en la Comunitat?

El cliente busca destinos que ofrezcan de todo. Es decir, multiproducto. No sólo sol y playa, sino oferta cultural, gastronómica, entre otras. Esta evolución del perfil comenzó en 2007 más o menos. No obstante, hay que señalar que no podemos dar la espalda al modelo de 'sol y playa', pero debemos fomentar otros productos en paralelo.

¿Cuál es el balance del primer trimestre?

Crecemos en ocupación un 2% y en rentabilidad en torno a un 7% respecto al primer trimestre de 2016. Cabe añadir que este crecimiento se debe, en parte, a las pernoctaciones prestadas. Es decir, el turismo que viene a la Comunitat por la inseguridad de otros destinos con conflictos. Exceltur cifraba en 15 millones las pernoctaciones prestadas en España, lo que suponen 1,5 millones aproximadamente en la Comuitat. Hay que analizar si el crecimiento viene porque mejoramos o porque fuera están mal.

¿Ese crecimiento en la rentabilidad no es una buena noticia?

Es insuficiente. Esas cifras siguen siendo anteriores a las del año 2008. Estos datos no permiten la renovación de la planta hotelera. Por otro lado, el dinero que se destina a promoción turística está en cotas muy bajas. El presupuesto del Consell es de 33 millones de euros para un sector que genera 7.500 millones de euros y con una aportación al PIB del 13,44%. No vemos reflejada la importancia del sector. Además, la inexistencia de una conselleria propia de turismo nos penaliza.

¿El 'Brexit' amenaza al turismo valenciano?

A largo plazo, cabe suponer que una mala negociación podría ser perjudicial. Una salida que endureciera el cambio de libra-euro perjudicaría muchísimo, así como las barreras a la inmigración que supondrían una amenaza.

¿Qué opinión le merece la pugna interna del Consell para decidir el control de Feria Valencia

La Administración debe velar para que esa inversión tenga un retorno, por lo que debe haber colaboración por ambas partes. Por un lado, debe haber una gestión ágil que responda a las necesidades del sector privado y, por otro, debe haber una administración que impulse el correcto funcionamiento de una institución de estas características. Fuera de los porcentajes, lo que queremos es que funcione bien.