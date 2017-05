El PP exige a Puig que tome las riendas y dé una solución a Feria

valencia. «Dos años después, Feria Valencia sigue bloqueada y sin propuesta de reestructuración que la ponga a funcionar y a generar beneficios». Así resumió ayer el PP el balance de la primera mitad de la legislatura, en relación a la refundación ferial, por la «inacción» del conseller de Economía, Rafael Climent.

El portavoz en la comisión de investigación en Les Corts sobre Feria Valencia, Fernando Pastor, exigió al presidente Ximo Puig que «tome las riendas y se comprometa a presentar una solución definitiva antes del cierre del curso político».

«No se pueden ir de vacaciones sin solucionar el tema», advirtió, tras comentar lo «ingenuos» que han sido «al pensar que Climent iba a proponer un modelo organizativo para Feria Valencia, cuando propuso a una entidad que le diga cómo organizar su Conselleria», como publicó el sábado LAS PROVINCIAS.

En rueda de prensa, Pastor reclamó a Puig que ponga orden «ante la nueva lucha interna entre familias del Pacto del Botánico», con Climent (Compromís) defendiendo un modelo de gestión mayoritariamente público, al contrario que el equipo del conseller Vicent Soler (PSPV).

El portavoz del PP afeó a Climent que, tras el pleno del Consell, recurriese a un «juego de palabras para ocultar su fracaso» al asegurar que «a lo mejor la suma entre Consell y empresas valencianas suma más que el resto, y ahí lo dejo». A su juicio, «debería haber dejado su cargo», al ser «un conseller cansado, que divaga, siempre está en la casilla de salida, no saca problemas y se caracteriza por la lentitud y falta de rigor». «Al final hay mayoría pública o privada, no valenciana, eso en términos de gestión no existe», sentenció Pastor que, como el equipo de Hacienda, se decanta por la gestión privada, con presencia pública.