Los casos de Olivas: tres investigaciones abiertas, un procesamiento y una condena

El paso por los tribunales de quien fuera presidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, se ha saldado por el momento con una condena y un procesamiento, mientras sigue estando investigado por otros dos episodios: la operación inmobiliaria Grand Coral y la autorización del préstamo que Bancaja concedió en 2009 a la Fundación del Valencia para que acudiera a la ampliación de capital del club de fútbol.

La condena se produjo el pasado 13 de enero, cuando el juzgado de lo Penal 6 de Valencia sentenció a año y medio de cárcel al ex político y banquero por falsear una factura de asesoramiento al empresario Vicente Cotino y defraudar a Hacienda por no declararla. El juez estableció que Olivas, entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola, cobró 500.000 euros por una supuesta labor de asesoramiento en la venta de unas acciones de Parques Eólicos Valencianos a la empresa Endesa. La juez considera que el pago no respondió a un asesoramiento, sino a una ficción «cuya causa y finalidad se desconoce», según el juez.

En el procesamiento que le afecta por la salida a Bolsa de Bankia está siendo acompañado por otras 31 personas, sumando una decena de valencianos, entre los que están el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, así como los consejeros Rafael Ferrando, expresidente de Cierval; el expresidente de Bancaja Antonio Tirado; los empresarios Francisco Pons y Francisco Ros García; José García-Fuster; José Serra; Ángel Villanueva; y la profesora Araceli Mora.

Por otra parte, Olivas sigue siendo investigado por el caso de la Operación Grand Coral. En este caso, fruto de su paso por la presidencia de Bancaja, se le estudia como presunto cooperador en los delitos de apropiación indebida y administración desleal junto a otros directivos por la concesión de créditos sin las suficientes garantías para las promotoras del complejo hoteleros e inmobiliario Grand Coral en el caribe mexicano. El caso, por el que pasó el expolítico dos noches en el calabozo tras su detención el 30 de junio de 2015, continúa en instrucción en la Audiencia Nacional en manos de la juez Carmen Lareda.

A su vez, por Banco de Valencia el próximo 24 de mayo se le ha citado en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el juez instructor Santiago Pedraz junto al resto de consejeros y directivos investigados. Se le señala como responsable en el supuesto falseo de las cuentas de la entidad en 2009 y 2010, al tiempo que se analiza su relación como presidente del banco en otros ocho procedimientos por operaciones concretas abiertos por el Frob.

De ida y vuelta resultó la investigación de la ampliación de capital del Valencia CF de 2009, inicialmente archivada y vuelta a abrir en junio del año pasado. También sobre su periodo al frente de Bancaja, su nombre se une a los de los directivos del club Manuel Llorente, Javier Gómez y Társilo Piles por un presunto delito societario. En el momento en el que apareció en escena Dalport y con el club ahogado económicamente, se montó una operación destinada a que las acciones fueran a parar a manos de la Fundación. Bancaja prestó 75 millones de euros, avalado por el IVF, y con el paso del tiempo fue necesario aumentar el crédito para pagar los intereses ante la imposibilidad de devolverlo por la falta de recursos de la Fundación.