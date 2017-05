Air Nostrum alcanza los 425 millones en ventas pero gana menos al subir el dólar

La aerolínea valenciana Air Nostrum incrementó su facturación un 2,5% hasta los 425 millones de euros en 2016. Sin embargo, el alza del precio del petróleo se ha hecho notar en el beneficio neto, que cayó un 39% hasta los 6,8 millones de euros, pero manteniéndose en positivo por tercer año consecutivo.

Como ha explicado el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu, «el petróleo bajó un 9% de media en todo el ejercicio, pero se paga en dólares, lo mismo que el mantenimiento, las piezas, gran parte de los seguros... en total, un 35% de los costes. Además, como volamos en Europa y tenemos que cambiar los euros. Al haberse revalorizado el dólar un 5%, con la combinación de los dos aspectos, hemos salido perdiendo», ha explicado el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu. Todo esto ha hecho el ingreso medio por pasajero haya caído significativamente.

También afectó a los beneficios la sobreoferta aérea. Como expuso Bertomeu, con la recuperación económica europea ha habido mucha oferta de aviones, combustible a precio más bajo y otras situaciones de mercado, unido a la mayor afluencia de turistas han hecho que se concentrara en España muchos aparatos, teniendo en cuenta que, además, Barajas y El Prat han sido unos de los pocos aeródromos que han crecido en superficie en los últimos años.

En todo caso, el resto de parámetros clave de la aerolínea han crecido. Así, la compañía alcanzó un nuevo récord de puntualidad, situándose en el 88,6%. Bertomeu destacó su importancia porque más del 60% de las conexiones que realiza es en el aeropuerto mas complicado de España, el de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, a unas horas de máxima actividad. De hecho, en enero fueron la aerolínea más puntual de Europa y el pasado jueves tuvieron una puntualidad del 100% en toda la red, por tercera vez en su historia y por primera vez entre semana.

Respecto al número de vuelos, han aumentado en mil, un 1,3%, pero las aeronaves son más grandes y han crecido en 260.500 pasajeros. La razón también es la mayor eficiencia, según el presidente de la compañía, porque los vuelos han ido más llenos, con un índice de ocupación del 66,7%, el mayor de los 24 años de historia de Air Nostrum.

La marcha del presente año es similar a la del pasado ejercicio, según Bertomeu, y, sobre nuevas iniciativas, como el vuelo a Barcelona, ha reconocido que su ocupación está siendo del 45 al 47% en su primer mes, dentro de la previsión que había realizado la compañía.

Sin contrato del Consell

Respecto a la firma del contrato de seis millones con el Consell para la promoción turística de la Comunitat que se anunció hace seis meses, Bertomeu ha defendido la valencianidad de la compañía aunque reconoció que no se ha firmado nada «porque no hay nada que firmar». Recordó que era la Generalitat la que tenían interés, pero no se ha concretado todavía.

Por otra parte, sobre su filiar ferroviaria Intermodalidad de Levante (Ilsa), la compañía ya cuenta con licencia como operador ferroviario y están atentos a que en 2020 se liberalice en Europa la red de alta velocidad. Aunque está por ver el resultado, Bertomue insistió en que «la peor gestión es la que no se hace» y lo incluyó entre las medidas de los propietarios de Air Nostrum (entre los que se cuenta) para diversificar riesgos.