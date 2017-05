Grau defiende el coste de ampliar Feria Valencia y niega que se regalaran actos al PP

Valencia. El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, defendió ayer la gestión realizada en Feria Valencia y su papel en el comité ejecutivo. Para el político, la ampliación realizada entre 2000 y 2006 con un coste de 587 millones estaba plenamente justificada y era una demanda de los sectores productos. Respecto a que el Consell asumiera el aval de la obra, que casi duplicó su presión inicial, Grau advierte que lo hizo por propia voluntad.

Respecto a la factura de 560.000 euros que dejó sin pagar el Partido Popular (PP) por el Congreso Nacional de 2008, Grau negó cualquier relación con esa contratación y aseguró que posteriormente se planteó llevar el impago a los tribunales, algo que le pareció correcta.

Por otra parte, en su comparecencia ante la comisión de investigación de Les Corts, Grau ha defendido que la modernización de las instalaciones y recordó que «todos los gastos han sido revisados y no se ha encontrado ningún hecho punible».

«Yo iba a la feria tres o cuatro veces al año y mi función era la defensa de los intereses municipales, porque Feria estaba sobre terrenos municipales y, en caso de que la institución se fuera, volverían a ser municipales», insistió. Grau señaló que, siendo Juan Carlos Moragues conseller de Hacienda en 2013, se pretendió que el Ayuntamiento cediera parte de sus derechos patrimoniales sobre la Feria y él, como representante del ayuntamiento, defendió «no ceder ni un céntimo». Ahora que se plantea un acuerdo en esa línea para reflotar la institución, reconoce que fueron «sesiones tormentosas. Entiendo que la Generalitat hizo unas inversiones positivas, pero el Ayuntamiento la pidió», sentenció.

Por otra parte, atribuyó los sobre costes a obras como el túnel de acceso y otras similares que no estaban previstas inicialmente. Sobre otros aspectos concretos, remitió a «lo que pongan las actas» ya que hace más de una década y no recordaba con precisión. Sí negó tener ninguna tarjeta de Feria, aunque no sabe si otras personas las tenían.