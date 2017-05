Un tercio del consejo de la Sociedad de Garantía Recíproca pagará la multa del Banco de España de su bolsillo

Las sanciones del Banco de España a los consejeros y altos responsables de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana no supondrán lo mismo para todos. Al margen de las distintas cuantías que establece la resolución del Banco de España que se publicó el pasado 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no todas las entidades a las que representaban los sancionados van a tener el mismo comportamiento. Y es que los comités ejecutivos de las cámaras de comercio y la patronal valenciana CEV ya acordaron en 2015 proteger a sus consejeros de las responsabilidades que se les pudieran exigir en el futuro y en la alicantina Coepa se lo están planteando.

Las primeras en hacerlo fueron las cámaras de Alicante y Valencia, cuyos representantes se incorporaron al órgano de gobierno de la entidad cuando la situación ya se sabía complicada. «Entré como miembro en representación de Cámara Valencia porque ya se sospechaba que se estaban produciendo irregularidades», reconoce el empresario Vicente Lafuente. Aunque sabe que no tendrá que pagar, ha recurrido ante la Audiencia Nacional e insiste en que la sanción no es procedente. «Todo se produjo porque la Generalitat no cumplió con los créditos que había prometido, no por una mala actuación del consejo», señala.

En la misma situación están los siete representantes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), entre lo que se incluye su actual presidente, Salvador Navarro; el exdirector general y primer ejecutivo de Feria Valencia, Enrique Soto; el expresidente de la federación construcción Fevec, Juan Eloy Durá; o la presidenta de la asociación de comerciantes Cecoval, Isabel Cosme.

La junta directiva de la CEV respaldó la actuación de sus miembros en la entidad al conocerse en 2015 la voluntad del Banco de España de imponer multas contra la entidad y 36 de sus responsables por permitir que la SGR estuviera más de seis meses en 2011 con unos recursos propios por debajo del 80% del mínimo exigido para poder cumplir con sus obligaciones (como la deuda, entre otros pagos) y poder ser solvente.

«La sanción es personal, pero las organizaciones eligieron hacerse copartícipes de la decisión. La situación de la SGR era entonces muy delicada y lo que ahora castiga el Banco de España era para conseguir reflotarla, como al final se consiguió», advierte Isabel Cosme. Además, la empresaria recuerda que en ese consejo no se cobraba y la sanción le resulta «desproporcionada», teniendo en cuenta que es por un motivo administrativo de incumplimiento de fechas y no por irregularidades, como se han denunciado en otras entidades. La importancia de la finalización de la vía burocrática que comunicó la resolución del Banco de España está en que se debe abonar la sanción aunque se esté a la espera de una resolución por la vía judicial. Se puede presentar un aval o hacer un pago, que podrá ser devuelto con intereses en el caso de que el sancionado gane el juicio.

Montero: «CEC no nos cubre»

Por contra, figuras relevantes de la organización, como el expresidente de la CEC y de la SGR José Roca o el exdirector general de la entidad, Juan Manuel García Puchol, tendrán que abonar la sanción de su bolsillo. En la misma situación estarán los exdirectores generales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela y Enrique Montes, el consejero puesto por la CAM (hoy Sabadell), Agustín Llorca, o los representantes de la patronal castellonense CEC, según confirmaron cada una de ellas.

«La sanción es a título personal y recurrí», señala el exsecretario general de la CEC y de Cierval Rafael Montero. «La CEC no nos cubre», como advirtió ayer a LAS PROVINCIAS sobre su situación y la del resto de consejeros puestos por la patronal castellonenses. En Alicante, el comité y la junta de la patronal Coepa en respuesta a esta diario señalan que analizarán en breve la situación de sus consejeros en la SGR por si hacen como la CEV. Desde la patronal CEC no se contempla actualmente nada al estar en concurso: «Dinero para pagar no tenemos».