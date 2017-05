Los sindicatos exigen que la recuperación empresarial llegue a los trabajadores

Al son de «La internacional», los sindicatos marcharon ayer por las calles de Valencia en la tradicional manifestación del Día del Trabajador para exigir que la recuperación económica se deje notar en los trabajadores, que no quede nadie en la estacada y una financiación justa, al hilo de las reivindicaciones del Consell desde que se conocieron los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Fue una marcha multitudinaria (cuando la cabeza de la misma llegaba a la plaza Alfonso el Magnánimo aún quedaban asistentes en la plaza del Ayuntamiento) que se desarrolló con total normalidad. Estuvo presidida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Ismael Sáez y Arturo León respectivamente.

Antes de iniciar la marcha, Sáez explicó que, en su opinión, no hay excusas «para que el Gobierno y la patronal no reconozcan que ha habido una recuperación de la crisis que es injusta, y que es imprescindible de la clase trabajadora sea partícipe de ella». En ese sentido, el representante de UGT añadió que están «cansados» de que «se haga recaer en los trabajadores la parte mas dura y complicada de la crisis», al tiempo que exigió «justicia», porque «sin justicia no es posible la paz», señaló Sáez.

Por su parte, León indicó en que «las cifras macroeconómicas empiezan a dar síntomas de recuperación pero hay una desigualdad en el reparto de la riqueza que es inaceptable». «La Comunitat Valenciana está estrangulada con una deuda de más de 44.000 millones de euros y además tiene un sistema de financiación absolutamente injusto que le relega a la cola del estado», señaló. León criticó que el Gobierno de Mariano Rajoy haya previsto una inversión en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 del 6,9 por ciento, «cuando la Comunitat está entre el 10 y el 11%».

En el mismo sentido se expresó el president Puig, que puso hincapié en que han avanzado «en la superación de algunos de los problemas fundamentales que tiene que ver con la igualdad y el estado social». «Pero estamos muy lejos de nuestro objetivo: que todos los valencianos tengan un proyecto de vida asegurado», reconoció. En ese sentido, subrayó que continuará con las políticas que «lleven a que todos los trabajadores a tener un empelo de calidad», al tiempo que exigió al Gobierno central «tener una financiación justa». Además, Puig también reivindició el papel de los sindicatos «tantas veces denostados», y señaló que el 1 de mayo «siempre es un día que nos hace recordar la fuerza de la reivindicación a la hora de exigir una sociedad más justa».

Al final de la manifestación se ubicaba la Coordinadora Estatal de Lucha Social y otros grupos minoritarios. La coordinadora acusó a UGT y Comisiones de ser «sindicatos de clase» y llegaron a abuchear los parlamentos finales de Sáez y León en la plaza de América, con cánticos como «Comisiones y UGT, sindicatos del poder». En el centro de la manifestación un grupo de personas portaban una bandera republicana de grandes dimensiones.