«Estamos a mitad de legislatura y siguen sin regularse los alojamientos turísticos»

El fenómeno de los alojamientos turísticos que operan en negro en la Comunitat es, ahora mismo, el principal quebradero de cabeza para el sector hotelero y de apartamentos. El presidente de la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos en la Comunitat (Apartval), José Benavent, valora la iniciativa de la secretaría de Turismo de multar a plataformas como Airbnb por publicitar pisos que no tienen registro de actividad, así como la nueva ley que está a punto de lanzar para perseguir este tipo de ofertas. Sin embargo, ve con preocupación el ritmo del Ayuntamiento de Valencia, al que reclama la normativa que prometió el pasado año para paliar esta situación y sobre la que aún no tienen noticias.

¿Cuáles son los aspectos que considera que deben ser fundamentales para la nueva ley de Turismo?

Debería profundizar más en el turismo de grandes ciudades, ya que pese a que el decreto es autonómico, no es la misma actividad la de Gandía que la de Valencia. Son dos tipologías distintas de apartamentos y cada una debería tener su matización en la normativa.

LAS CLAVES Economía colaborativa«Nuestra actividad podría ser también colaborativa teniendo en cuenta que genera empleo» Modelo turístico«No creo que seamos un destino que atraiga el turismo de borrachera ni ‘low cost’» Empleo«En apartamentos se está contratando a gente joven, recién licenciada y con idiomas» ‘Brexit’«No creo que los británicos dejen de venir a la Comunitat porque Reino Unido salga de la UE»

¿Cree que la multa a plataformas como Airbnb es efectiva para paliar el fenómeno?

Nos parece fantástica la iniciativa. El hecho de multar a las comercializadoras supone hacer pedagogía, ya que estas exigen a los que se anuncian tener el número de registro. Con ello, los propietarios se verán obligados a ir a conselleria a registrarse y, entonces, las plataformas podrán publicitarlos. Así se aflorarían los apartamentos ilegales. Por otro lado, el secretario de Turismo, Francesc Colomer, tuvo una idea muy buena: contactar con los administradores de fincas, que se reúnen con los vecinos periódicamente, para hacer un censo de los apartamentos ilegales que existen.

¿Confía en que la nueva ley vaya en ese camino? ¿Y la normativa del consistorio?

Yo creo que sí, porque la conselleria se ha preocupado por hablar con todos los implicados. En el caso del Ayuntamiento, lo que necesitamos es que la normativa salga ya. En mayo ya llevaremos la mitad de la legislatura. Es cierto que es un trabajo costoso porque hay que modificar el P.G.O.U. y poner de acuerdo a todos los departamentos. Pero ya llevamos dos años y no hay regulación para pisos ilegales.

¿Os han dado una fecha?

No y eso es lo que realmente nos preocupa.

¿Que una persona alquile las habitaciones de su piso es competencia desleal?

Eso, aparte de competencia desleal, es ilegal. No hay ninguna figura jurídica que salve el subarrendamiento por unidades de una vivienda. Se tiene que alquilar la totalidad. Es competencia desleal igual que lo es comercializar un apartamento que no esté registrado. Con ello empieza la batalla de precios y eso perjudica al turismo de la ciudad. Nosotros queremos crear un turismo medio alto y para eso hay que regular el mercado.

¿Cómo define la economía colaborativa?

Al final esto es una actividad económica. Entiendo que haya quien quiera alquilar habitaciones para pagar mejor su hipoteca, pero que lo haga bien; que lo dé de alta, dé garantías a sus clientes y declare lo que gana. La economía colaborativa no debe ser una carta blanca para hacer lo que quieras. El concepto es muy ambiguo. Yo tengo empleados que tienen familias y también viven de esto, así que juguemos todos con la misma baraja. Yo estoy obligado a declarar lo que gano y a tener a la gente asegurada. Nuestra actividad también podría denominarse colaborativa teniendo en cuenta que genera trabajo y paga mis impuestos.

¿Cree que se podría seguir el ejemplo de alguna comunidad autónoma en cuanto a regulación?

Hace poco estuve en Sevilla y me gustó mucho ver cómo cada edificio tiene su correspondiente placa identificativa, en la que te indicaba los pisos que ofrecen alojamiento o si el inmueble es turístico al completo. En Berlín y París cuentan también con una regulación para este fenómeno y nosotros debemos hacerlo. El ejemplo a seguir deberá responder a los intereses y necesidades de cada municipio; de si quiere más turismo o menos y qué tipo de turismo. Aún estamos a tiempo de hacer un plan a largo plazo para decidir el modelo que queremos.

¿Qué perfil predomina en las contrataciones de la actividad?

Gente joven, recién licenciada y con idiomas. Probablemente cuando estaban estudiando no se habían planteado nunca trabajar en apartamentos turísticos, es un nuevo canal.

¿Hay peligro de turismo barato y de borrachera?

No creemos que se esté atrayendo a ese tipo de turismo y tampoco creo que seamos un destino 'low cost'. Es cierto que se puede mejorar la rentabilidad, pero Valencia no es una ciudad de sólo fiesta -es más, no destaca por tener grandes discotecas- y , además, tiene una oferta cultural impresionante con barrios como El Carmen y otras zonas.

¿Pasará factura el 'Brexit' a la afluencia británica?

No creo que los británicos dejen de venir a Valencia por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Valencia ya es una marca con prestigio internacional y con buenas conexiones aéreas a este país.