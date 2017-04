Nuevo viraje del Consell en Feria Valencia: la privatización sólo afectará a nuevos certámenes

El Consell cambia por tercera vez sus planes sobre el futuro de Feria Valencia. Después de que el conseller de Economía y miembro de Compromís, Rafael Climent, rompiera con lo acordado hace un año y se opusiera la semana pasada a que la nueva Feria Valencia tenga como accionista mayoritario a un socio privado y deje de ser pública; la Conselleria de Hacienda, en manos socialistas, y los responsables de la institución ferial planean una nueva alternativa para contentar al actual titular de la conselleria de la que depende el recinto.

La solución, que cuenta con el apoyo del presidente del Patronato y alcalde de Valencia, Joan Ribó, pasa por mantener que la nueva sociedad gestoria de la Feria tenga un socio privado mayoritario y deje de ser pública, a cambio de que los certámenes, que actualmente se celebran y aportan el dinero que gana la entidad, queden fuera de su competencia. Así, citas como la feria de la cerámica Cevisama, la del mueble y la iluminación Feria Hábitat o los de la moda infantil y juvenil FIMI se constituirían como sociedades independientes con participación del sector del que forman parte, la Cámara de Comercio y la Conselleria de Economía en representación de la Generalitat.

Aunque el proyecto está a falta de concretar, la estructura de estas nuevas mercantiles tomaría como referencia la actual composición de sus comité organizadores y permanecerían bajo control público. Por otra parte, el socio privado que asumiera la gestión de la instalación tendrá que partir de cero y, aunque los certámenes pagarán el equivalente a un alquiler por su actividad en el recinto, sus rendimientos no repercutirán a favor de la nueva sociedad gestora.

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illuea, asegura que su departamento ya tiene redactado desde hace meses el decreto que hará que la Generalitat cargue con los más de 1.000 millones de euros que arrastra la feria y estima que la firma del memorándum entre Hacienda, Economía, Ayuntamiento y Feria que establezca la hoja de ruta para la reorganización de la entidad se firmará en cuestión de días, pero hay que esperar a que el equipo de Climent acepte formalmente la propuesta, si es que está de acuerdo.

Los certámenes son la principal actividad de la Feria y las cuentas de 2016 reflejan que con ellos la entidad facturó 18,6 millones de euros, creciendo por primera vez en doce años y haciéndolo, además, un 10,2% más que un año antes. A su vez, los resultados antes de impuestos (Ebitda) han sido positivo hasta los 872.000 euros. En este periodo de tiempo se han desarrollado 31 ferias en las que presentaron su oferta 4.177 marcas, el 26,8 % extranjeras en el caso de las ferias profesionales. Esas ferias atrajeron al recinto 360.000 visitantes, de ellos el 14,2% extranjeros, y además hubo 161.628 participantes en los diferentes eventos que se celebraron en el recinto.

Por otra parte, al Patronato de Feria Valencia acordó en su reunión de ayer pedir a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia el decreto de archivo de la investigación por presuntos sobre costes y uso de tarjetas opacas en la institución ferial. Fiscalía Anticorrupción de Valencia archivó la investigación abierta desde hace dos años al no ver indicios de delito y este documento es reclamado por la comisión de investigación abierta en Les Corts sobre el asunto. De hecho, el parlamento valenciano pidió a Feria y a la Generalitat que reclamara el decreto de archivo y se lo remitieran, ya que la fiscalía no se lo facilita al no ser parte.