Las grandes empresas marcan el paso al Consell para darle la vuelta a la formación profesional

«No podemos seguir ofreciendo los mismos cursos que hace diez años porque el contexto no es el mismo». Con ese diagnóstico, desde el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) han recurrido a grandes empresas como Aguas de Valencia, Dulcesol, Embutidos Martínez, Royo Group, SPB y Stadler para conocer sus necesidades y, juntos, «darle una vuelta a la formación profesional», que el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, cita entre los aspectos más urgentes a reformar.

El grupo de trabajo creado con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Conselleria de Educación se reúne una vez al mes y pretende actualizar la oferta formativa. Según Nomdedéu, de no hacerlo, están «gastando recursos de manera innecesaria y haciendo un flaco favor a la persona desempleada, que recibe una formación que no es necesaria, y a las empresas», que no ven cubiertas sus necesidades.

«Es inaudito que tengan que ir a buscar a personal calificado en otras regiones porque aquí no podemos ofrecer esa formación», subraya el responsable del Servef, que busca ganar crédito ante el empresariado de la mano de esas firmas tractoras.

Desde la CEV, por su parte, se muestran «moderadamente satisfechos» por lo avanzado hasta ahora y esperan plasmarlo en compromisos concretos, como la mejora de la acreditación de la experiencia laboral en los diferentes sectores. Se trata, básicamente, de que «las empresas digan qué necesidades tienen de certificación de competencias para que se convoquen las pruebas pertinentes», explica a LAS PROVINCIAS el secretario general de la patronal, Miguel Ángel Javaloyes.

Entre los ámbitos donde las empresas consideran interesante conseguir «formación certificable», cita el tratamiento del ciclo integral del agua, con vistas a poder homologarla cuando el Ministerio desarrolle el grado de técnico superior.

Soldadores y expertos en tratamiento del ciclo integral del agua, entre los perfiles demandados

Otro de los perfiles profesionales demandados es el de soldadores y, de ahí, la propuesta de combinar las sesiones teóricas en centros formativos con prácticas en las aulas aulas específicas de Stadler -antigua Vossloh- para que los alumnos obtengan también las certificaciones europeas de la compañía, muy valoradas en el sector industrial.

Además, quieren impulsar las estancias en empresas de docentes de ciclos formativos para reciclarse dado que, hasta ahora, «cada año queden muchas vacantes por cubrir».

«Se ha conseguido que haya un ambiente de confianza y colaboración entre la administración y empresas y eso es fundamental para, paso a paso, ir acercando el servicio público a las necesidades de las empresas», recalca Javaloyes. Además, destaca el potencial de «sentar en la misma mesa» a los responsables de la formación profesional reglada, que depende de Educación, y la del empleo, competencia del Servef, con empresas tractoras que pueden canalizar las inquietudes de los distintos sectores y ayudar a desarrollar procedimientos aplicables a las pequeñas y medianas empresas.

Tras un primer encuentro en la CEV con los consellers de Economía, Rafael Climent, y Educación, Vicent Marzà, los contactos se desarrollan entre secretarios autonómicos, directores generales y responsables de recursos humanos de las empresas, con la patronal como «una especie de pepito grillo que insiste en conseguir cosas tangibles».

Eficiencia energética

De hecho, desde el Servef aseguran haber incorporado ya peticiones empresariales a su oferta formativa para desempleados de este año, cuando destinará 49 millones a 1.032 acciones para más de 15.000 personas. Esa nueva oleada de cursos incluye nichos de mercado como la economía verde, que engloba campos en auge como la agricultura ecológica y la eficiencia energética, o la seguridad informática. Como novedad, también se contempla el mantenimiento de equipos de recreo y embarcaciones, una profesión muy demandada por el sector portuario.

En materia de idiomas, ha programado inglés para el acceso al marco europeo de referencia para las lenguas y sigue ofreciendo chino y ruso.

En paralelo a esa labor y al Espacio Empresas, creado para dar respuesta a las necesidades de personal, el Servef y la CEV realizarán jornadas con empresarios en todas las comarcas para acercarles el servicio.