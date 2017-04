«El empresario valenciano está inquieto por la inseguridad jurídica de la Comunitat»

«El cliente valenciano está identificado con el territorio en el que vive, de manera que no planea irse de aquí por motivos fiscales». Así define Antxón Elósegui, director general de Indosuez Wealth Management en España, a los grandes patrimonios de la Comunitat que recurren a su firma para conseguir asesoramiento financiero. En su visita a Valencia la semana pasada, el directivo destacó la apuesta clara de la entidad por invertir y crecer en la región, debido, según señala, a la evolución económica que ha experimentado tras la crisis.

¿En qué consiste el plan estratégico 2020 de Indosuez?

Definimos las líneas de crecimiento. Nuestro objetivo es duplicar la actividad actual en España a través del crecimiento interno y organizativo, por un lado, y de manera externa a través de las adquisiciones. Eso se hace invirtiendo y contratando en todas las áreas. En definitiva, buscamos oportunidades ante el escenario actual del sector, que protagoniza una transformación. Cabe recordar que en el pasado año 2016, impulsamos un cambio en la marca.

¿Qué perspectivas tienen en la Comunitat

Para nosotros la Comunitat es muy importante, ya que desde los 90 estamos aquí y es una de las cuatro capitales donde tenemos sede. En coherencia con el plan estratégico, nuestra intención es invertir en la Comunitat. Sobre todo, centrarnos en la contratación de personal que abrace la cultura de nuestra casa, que no es otra que hacer un banco enfocado a los clientes y no al producto. Entendemos que la región valenciana ha salido de manera exitosa de la crisis, de hecho, somos un termómetro y observamos que hay unos mimbres excepcionales. Actualmente, tenemos un equipo de doce personas muy comprometido con la región.

¿Cuál es el perfil predominante de los clientes de Indosuez?

El perfil más importante es el del empresario, que en el caso de la Comunitat destaca por las pymes. Cabe añadir que nosotros no hacemos operaciones al uso, sino que gestionamos patrimonio, acompañamos y asesoramos a los clientes respecto a sus inquietudes sobre sucesiones, planificación de futuro y potenciales ventas de empresas, entre otras cosas.

¿Hay inquietud por parte de los empresarios valencianos respecto las últimas modificaciones fiscales?

La fiscalidad siempre ha sido una de las inquietudes clave, pero al igual que otros temas. Sí hemos detectado que el empresario está inquieto de la inseguridad jurídica que existe aquí y que no se da tanto en otras comunidades donde hay más estabilidad. No obstante, el cliente valenciano está identificado con el territorio en el que vive, de manera que no planea irse de aquí por motivos fiscales. La gente se piensa mucho el concepto de residencia fiscal, lo que pasa es que eso tiene un límite.

¿Cree que el sector bancario español se ha consolidado o que es frágil aún?

La banca privada está en una situación de crecimiento objetivamente. Hay que ser positivo en relación con la actividad. No obstante, es cierto que el sector está recuperándose aún de 2008. A esto se suma la situación de tipos negativos, que subirán en 18 meses, según se prevé. Por otro lado, se puede decir que desde 2011, el sector está creciendo pese a la concentración que protagoniza.

¿Cómo afectan los tipos bajos a las entidades?

Afecta poco a la banca privada y más a la banca universal; nosotros estamos centrados en la prestación de servicios de inversión. De hecho, incluso hay un efecto positivo para la banca privada; el ahorrador lo que quiere es tener renta definida con poco riesgo, lo que ha dado lugar a que el ahorrador se haya tenido que convertir en inversor por fuerza mayor; en el año 2012 los depósitos estaban al 4% y hoy en día en negativo.

¿Quedan ajustes por hacer?

Más que ajustes, hay retos. Los retos son varios. El primero es la digitalización, ya que modifica la relación con el inversor. El segundo es adaptarse al nuevo paquete de medidas y exigencias financieras de la Unión Europea, que implica una mayor transparencia y que prevé una mayor protección para el inversor. Eso implica mayor cualificación para las entidades. Luego, otro desafío es afrontar un escenario de volatilidad permanente, ya no hay tendencias alcistas consolidadas y largas en el tiempo, no hay etapas cíclicas. Es decir, hay que aprender a tener agilidad y capacidad de adaptación ante contingencias geopolíticas en un mundo globalizado.

¿Qué previsiones tiene para su negocio y para los mercados?

En lo que respecta a nuestros objetivos, queremos crecer algo más del 10% en términos de volumen de patrimonio gestionado y un 15% en ingresos. Por lo que respecta al mercado, también tenemos expectativas positivas, pero condicionadas al calendario electoral europeo y a las tensiones geopolíticas, que pueden afectar a la recuperación de la coyuntura económica. Cabe añadir que el empresario está preocupado por la agenda política europea, con las elecciones de Francia ahora en marcha.