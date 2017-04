Ford Almussafes rebaja en 5.500 vehículos su producción hasta julio por la caída de ventas

Vuelven las malas noticias para la planta de Ford en Almussafes, la dirección transmitió ayer a los sindicatos que las cuentas siguen sin salir y se tendrá que recortar una vez más la producción para cuadrarla con la demanda. La decisión que se ha tomado es dejar de producir 85 vehículos diarios entre mayo y julio, lo que significa unas 5.500 unidades, un 4,5% de la producción prevista inicialmente.

Desde la dirección y el sindicato UGT se atribuye esta situación a «vaivenes de producción», por lo que se confía en poder celebrar una recuperación cuando cambio en sentido de la demanda pasados estos tres meses. En todo caso, no será hasta verano que se revise esta situación. Si ha mejorado, podrá fijarse otro objetivo, pero no se descarta que el escenario no muestre signos de recuperación y que se tenga que prorrogar la situación de cara al otoño.

Sobre el efecto laboral inmediato, desde UGT se estima que puede ser de entre 30 a 40 finalizaciones de contrato temporales, mientras que CC OO eleva la cifra a un centenar. En todo caso, se trataría de los trabajadores que se incorporaron en 2015 y que eran los últimos a los que iba a beneficiar los acuerdos alcanzados el verano pasado, cuando se anunció la rebaja de producción causada por una estimación demasiado optimista realizada desde la central de la firma.

Esta situación corresponde estrictamente al descenso de ventas en el mercado europeo continental, a pesar de la mejoría que se registró en los primeros compases de 2017. Además, no se puede atribuir directamente el caso ni al ‘Brexit’ ni a las políticas proteccionistas que plantea el presidente de EE UU, Donald Trump, que aún no han tenido efectos.

El anuncio llega justo un mes después de que el presidente y consejero delegado de Ford España, Jesús Alonso, asegurara en el Salón del Automóvil de Ginebra que la empresa trabajaba con la previsión de mantener o aumentar ligeramente el nivel de producción de 2016, cuando se alcanzó las 390.000 unidades. Aquel año significó alcanzar un récord en la planta valenciana, pero lejos de ser un motivo de celebración, resulto un año duro en materia laboral para la factoría. Y es que, la idea inicial era cerrar el pasado ejercicio con 420.000 unidades, por lo que se hizo acopio de material y personal para lograrlo. Sin embargo, la demanda se movió por parámetros muy inferiores a esa cifra y en verano se tuvo que negociar ajustes de jornada de los empleados temporales, después de haber renunciado ya al personal eventual.

Segundo ajuste

De hecho, este nuevo anuncio de rebajas choca con el aplazamiento de jornadas de producción que se acordó el año pasado y que significó que los trabajadores cobraran sin trabajar una serie de horas que se compensaría con una hipotética mejora en este ejercicio, pero esta previsión no se ha producido. A su vez, ocurre pocas semanas más tarde de que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores de la planta de motores, que va a quedar en un solo turno desde mayo.

La razón está en la finalización la reducción a la mitad de la carga de trabajo al dejar de fabricar motores para Jaguar-Land Rover y aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que afectará a 270 trabajadores de la planta. El expediente arrancó el 31 de marzo, día en que se paró por completo la planta de motores, y la programación de otras tres jornadas sin producción en abril, cuatro en mayo y seis en junio. A partir de la última semana de junio la producción caerá más del 50% y la planta perderá uno de los dos turnos de trabajo hasta abril de 2018. En concreto, sólo funcionará por las mañanas y el ERTE será rotativo, de forma que los empleados trabajen las dos semanas que les toca de mañanas y vayan al paro las dos siguientes. En mayo de 2018, se empezará a fabricar el motor del Maverick y se recuperará el volumen de producción, el segundo turno y toda la plantilla volverá a la normalidad.

Mientras, Ford completará hasta el 80% del salario bruto de los afectados y el 100% de las extras y la antigüedad. También acordó ayer que programará, en 2018, sólo tres de los seis días pendientes de devolución por el recorte de jornada previo.