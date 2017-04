La Audiencia confirma la pena a José Luis Olivas y Vicente Cotino por falsificar una factura y fraude fiscal

La Audiencia ha confirmado la condena al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, y al empresario Vicente Cotino por falsificar una factura y un fraude a la Agencia Tributaria. La sentencia consideró probado que Olivas cobró 500.000 euros por una supuesta labor de asesoramiento en la venta de unas acciones de Vicente Cotino en Parques Eólicos Valencianos a la empresa Endesa. La cantidad se facturó a través de la sociedad Imarol, propiedad de Olivas y su mujer. A continuación, Sedesa -la sociedad de Cotino- utilizó esa factura como gasto deducible en el impuesto de sociedades. De esta forma se evitó pagar 150.000 euros a la Agencia Tributaria. La juez les impuso un año y seis meses de cárcel.

La Abogacía del Estado y la fiscalía, no obstante, recurrieron el fallo. Las acusaciones consideraban que no se daban los requisitos para la atenuante de dilaciones indebidas porque estas se producen únicamente una vez iniciada la causa. La sentencia las aplicaba por el tiempo transcurrido entre los hechos y la posterior denuncia de la Agencia Tributaria. La sala da ahora la razón a los recurrentes porque los tiempos «son los exclusivamente invertidos en la tramitación del procedimiento». Sin embargo, el tribunal no aumenta la pena. Considera que ese factor, el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y su denuncia, pueden ser una circunstancia a tener en cuenta a la hora de graduar el castigo posterior.

Los condenados también recurrieron. Alegaron que la juez de Penal sólo había valorado las declaraciones de testigos y peritos y había dejado al margen la prueba documental. La Audiencia recuerda que es en la primera instancia donde se debe tratar esa cuestión y no puede el tribunal decidir sobre este aspecto cuando carece de la necesaria contradicción e inmediación. Además, critica la sala que los argumentos de los dos procesados sólo tratan de sustituir el relato de la juez por otro, pero sin lograr desvirtuar la construcción inicial de los hechos. Es más, la Audiencia incluso dice que llegan a asumir «buena parte de los razonamientos incriminatorios».

Olivas y Cotino concentran casi toda su defensa en que el primero se reunió con el presidente de Iberdrola -también se negoció al principio con esta firma- y gracias a ello se desbloqueó la negociación y se produjo la posterior venta a Endesa. La operación generó una plusvalía de 40 millones de euros, aunque el precio de venta estaba ajustado a mercado. En toda esta operativa ni interviene la empresa Imarol ni se materializa lo que recoge la factura: «concepto de gestión y asesoramiento». Ni Olivas ni tampoco su sociedad «intervinieron en los trabajos o tratos previos con Iberdrola y menos aún con la empresa que acabó consumando el negocio». Más que todo eso, en realidad, fue el pago de una comisión.