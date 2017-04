«El plan de envases cambia unas reglas del juego que funcionan y empeora el reciclado»

Ecovidrio, la gestora del reciclado de los envases de vidrio en toda España, advierte de que el plan de envases del Consell le impediría completar su programa de inversión, que prevé 26,9 millones hasta 2020, ya que le privaría de la mitad de sus ingresos actuales. Su director general, José Manuel Núñez-Lagos, asegura que el servicio sería peor y que la Comunitat podría pasar de estar por encima de la media estatal a reciclar menos y peor.

¿Qué balance realiza de 2016?

El reciclado de envases de vidrio en la Comunitat ha sido muy bueno, cada año se recicla más y mejor. Cada valenciano recicló 63 envases, 16 kilos y medio, un 3% más que el año anterior. En los últimos cinco años hemos crecido un 10%, lo que pone de manifiesto que cada vez hay más conciencia medioambiental.

¿Cómo están funcionando las campañas específicas para hostelería, como la de Fallas o verano?

En la hostelería se consume el 50% de los envases que hay que reciclar y, de ahí, que realicemos campañas como una recogida puerta a puerta que permitió recuperar mil toneladas entre los 400 locales adheridos de Valencia y Alicante. Con el Plan Verano se recogieron 764 toneladas más que en 2015 y, en Fallas, se pasó de 250 a 300 comisiones y se recogieron más de 120 toneladas de vidrio, frente a las 110 de 2016, con un refuerzo puerta a puerta en Ruzafa que recogió 24 toneladas, mil cubos.

Ocho de cada diez valencianos aseguran reciclar vidrio siempre, ¿queda margen de crecimiento?

Sí, sin duda. Aspiramos a reciclar el 100% de los envases que se consumen y para ello hay que concienciar al 100% de los ciudadanos, por eso hacemos campañas de concienciación en fiestas locales y colegios. Nuestros planes harán que los valencianos reciclen más y mejor, como hemos demostrado estos 20 años.

¿Qué reclaman a la administración para contribuir a esa mejora?

Medidas complementarias como aumentar el canon al vertido, establecer pagos en función de lo generado, medidas como el quinto contenedor para mejorar la gestión de los residuos orgánicos, que suponen más del 30% frente al 15% de los envases, y una regulación que obligue a los grandes generadores de residuos a reciclar adecuadamente.

¿Eso incluye multar a quien no cumpla sus obligaciones?

Todas las medidas regulatorias que fomenten la correcta gestión de los residuos tienen que contemplar incentivos para premiar a aquellos que hagan las cosas correctamente y regímenes sancionadores, como en el resto de Europa y en muchos municipios españoles, para los que no.

¿Por qué supeditan sus inversiones a que no haya cambios legislativos como el plan de envases?

Tenemos un plan muy ambicioso, que empezó en 2016, para cumplir los objetivos de la UE. Pero es cierto que si se llegara a implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), como afectaría a la mitad de los envases del contenedor verde, Ecovidrio contaría con un 50% de financiación menos y no podría llevar a cabo los planes de inversión previstos. Tendríamos que ir a un plan de mínimos, ya no podríamos ir a por todas, y los servicios municipales se resentirían porque ya no tendríamos dinero para hacer todo lo que hacemos ahora.

¿A qué achacan que el Consell quiera implantar el SDDR?

En primer lugar, vemos muy satisfactoriamente el replanteamiento de la Conselleria, que cree una mesa de negociación para analizar todas las medidas que podrían implantarse más allá del SDDR y consensuar las idóneas. Creo que planteó ese sistema porque no analizó con suficiente detenimiento sus implicaciones económicas, medioambientales, sociales y municipales.

¿Les consultaron al respecto?

Hubo reuniones donde pudimos exponer nuestro punto de vista, pero nos hubiera gustado abrir una mesa de diálogo permanente para, entre todos, encontrar la mejor solución.

¿Esperan poder entrar en la mesa de negociación con Cierval?

Sí, esperamos tener la oportunidad de plantear nuestro punto de vista y todas las medidas que consideramos que se pueden llevar a cabo para mejorar el reciclado, que es lo que todos queremos. Esperamos poder, de alguna u otra manera, participar en esas mesas de negociación.

¿A quién beneficiaría este sistema, a la mejora del reciclado?

A la mejora del reciclado no porque sólo afectaría al 15% de los residuos. Creo que no beneficiaría a nadie.

¿Implica una vuelta al pasado?

Para nada, esa es de las cosas que más se ha malinterpretado. Es un sistema de recogida distinto pero, una vez recogidos, los envases siguen el mismo proceso que los del contenedor verde, así que nada tiene que ver con el pasado.

Asegura que generaría confusión y perjudicaría al reciclado, ¿teme perder parte de lo conseguido?

Sí, cambia unas reglas del juego que están funcionando muy bien y puede perjudicar los resultados conseguidos porque el reciclado de envases no sujetos al SDDR se reduciría y empeoraría la tasa general de reciclado de envases. Hay que ponerlo fácil para reciclar y ese sistema complicará la vida al ciudadano, le obligará a tener hasta seis cubos diferentes en casa y, al final, sólo llevará los envases que le permitan recuperar el dinero que le han cobrado de más.