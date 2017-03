El ultramarinos que se volvió internacional

valencia. Hay marcas que van más allá de la lista de la compra. Aunque las sucesivas crisis económicas y los cambios de hábitos de los consumidores han hecho que muchos de los grandes nombres de la economía de consumo valenciana sean ya sólo patrimonio de la nostalgia, los hay que han superado diversos reveses hasta conseguir perdurar y crecer, como es el caso de la empresa valenciana Choví.

Esta compañía familiar nació en 1950, pero no lo hizo como una industria al uso sino como un negocio particular. Y es que en el municipio valenciano de Benifaió, los hermanos Vicente, Francisco y Encarna Choví empezaron su actividad regentando un ultramarinos. Con los supermercados e hipermercados como grandes centros del consumo, a los más jóvenes hay que recordarles cómo, hasta los años 80, las compras de productos que no fueran frescos se hacían en estos establecimientos, que poblaban las calles de pueblos y barrios junto a las carnicerías, pescaderías y droguerías.

En un ultramarinos se podría encontrar tanto legumbres en seco como conservas y especias. De hecho, los Choví vendían en su negocio también bacalao congelado y fue con él con el que decidimos aprovechar las colas sobrantes del pescado para hacer albóndigas y acompañarlas con salsa de ajoaceite o 'allioli', que producían ellos mismos de forma artesanal.

Alemania, Holanda y Libia son los principales destinos de sus salsas en el mercado exterior

Sin embargo, la idea resultó ser el detonante de un éxito inesperado. La demanda de las albóndigas por su salsa llegó a tener tal tirón en Benifaió que decidieron darle la vuelta al negocio y sacar partido a esa mina de oro. Cerraron la tienda y se pusieron a producir salsa en un pequeño local de 50 metros cuadrados con una rudimentaria batidora diseñada por ellos mismo. El envasado tenía que seguir siendo manual y la venta se limitaba a los establecimientos de la localidad y de sus alrededores.

En 1953 constituyeron la empresa como sociedad limitada y a principios de la década de los 60 empezaron a fabricar y comercializar mayonesas bajo la marca 'Nita Choví', creando y registrando la primera etiqueta comercial de la compañía. La marcha seguía siendo excelente y la empresa crecía y crecía hasta que ya en los 70 redujeron la marca a 'Choví' y adquirieron la primera envasadora automática. De este modo, consiguen dar el primer gran salto y amplian la producción, abren nuevos mercados, producen otras salsas y se mudan ya al polígono industrial del municipio.

Como otras firmas, empezaron a hacer publicidad en televisión en los años 80, pero fue en el envase donde encontraron un aspecto diferencial de marketing. El momento sería cuando a finales de los 90 decidieron que su producto estrella, el 'alliolli', se diferenciara en el lineal al ir en un pequeño mortero. A pesar de llevar ya para entonces medio siglo en marcha, lo cierto es que desde la empresa se reconoce que esta idea se ha convertido en su seña de identidad.

Desde la compañía se destaca que el futuro de Choví pasa por desarrollar una gama diversificada de productos para los mercados nacionales e internacionales, tanto para el consumo del hogar como para el profesional de hostelería, una de las últimas novedades que ha impulsado, cosechando buenos resultados.

Por otra parte, en el año 2012, lanzaros al mercado una línea de la llamada quinta gama, platos preparados refrigerados, que se elabora en su centro de producción de Mendavia (Navarra). Por otra parte, la compañía cuenta con un departamento de investigación y desarrollo (I+D+i) que tiene como finalidad supervisar, analizar y mejorar la calidad en los procesos y en el producto.

Al mismo tiempo, Choví ha desarrollado un plan de expansión internacional que le ha llevado a exportar a más de una veintena de países de forma continuada. Concretamente, en la actualidad la exportación representa más del 30% de su negocio y los principales destinos de sus productos en el extranjero son Alemania, Holanda y Libia.

Sin embargo, también exporta a otros países europeos como el Reino Unido, Suecia, Portugal, Finlandia, Chipre y Malta, al igual que a Emiratos Árabes e Irán, y ya al otro lado del Atlántico Chile, Perú, Uruguay o Puerto Rico. Su intención es seguir reforzando esa línea de expansión con nuevos mercados.