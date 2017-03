Mientras que algunos analistas aseguran que los mercados se han vuelto inmunes a los vaivenes políticos, otros alertan de la deriva que puede tener el auge de partidos populistas en Europa. Es el caso de Gabriel Ximénez, director de inversiones y estrategia de Credit Suisse Gestión, quien señala que los mercados «están preocupados por el riesgo político» del actual calendario electoral en países como Francia y Holanda. El experto, que vino a Valencia a dar la conferencia anual a los clientes de la región, apuesta por invertir en empresas tecnológicas.

¿Qué tendencias hay en los mercados para este año?

A nivel macro, ya no se habla de deflación y las economías están acelerándose. Pero nosotros detectamos que el mercado ha corrido demasiado rápido y vemos una serie de riesgos. Por otro lado, el repunte de la inflación puede hacer que las subidas de tipos en EEUU sean mucho más aceleradas. Son incertidumbres que nos hacen ser más cautos en cuanto a la renta variable.

¿Cómo valoran las medidas anuncias por Trump?

Las iniciativas fiscales, encaminadas a animar el consumo y la demanda interna, pueden mejorar los beneficios empresariales y dar algo de soporte a la bolsa. Pero para nosotros el mercado está obviando totalmente el riesgo de las medidas proteccionistas y eso puede tener consecuencias importantes. Todo ello nos lleva a ver poco recorrido en la bolsa americana.

¿Y la situación en Europa?

Somos más optimistas. El mercado está más barato y la tendencia macro es positiva. Este último año, los beneficios de compañías europeas cayeron de forma importante pero en el último trimestre, por primera vez, hemos visto un rebote de los beneficios europeos por encima de los americanos. En ese sentido, vemos que hay más valor en bolsa europea. Eso en cuanto a tendencias en renta variable.

¿Y en cuanto a renta fija?

Es demasiado simple decir que es poco rentable porque hay muchos tipos de renta fija. En deuda pública sí que somos negativos. La tendencia de repunte de tipos continuará. Por otro lado, en el otro extremo de la renta fija -en la deuda high yield-, nos preocupa que muchas de las compañías que se han beneficiado de un coste de financiación barato, empiecen a ver complicaciones en su modelo de negocio en cuanto suban los tipos. En cambio, creemos que hay activos dentro de la renta fija en los que se puede invertir; de hecho, estamos invirtiendo mucho en deuda subordinada de empresas y entidades financieras.

¿En qué activos ven más rentabilidad ahora mismo?

En cuanto a renta fija privada, en toda el área de deuda subordinada de empresas, hay un activo llamado 'híbridos corporativos'. Es un activo menos conocido pero creemos que está muy bien compensado el riesgo que se asume. Este tipo de bonos los emiten empresas de telecomunicaciones y eléctricas sobre todo, ya que la regulación les permite emitir un nivel de deuda que les sirve como capital y por la que se paga una prima muy interesante. En general, nosotros gestionamos las carteras mirando si es mejor invertir en el equity (acciones), deuda sénior (bonos tradicionales) o bien estos bonos híbridos (deuda subordinada).

¿Por qué sectores apuestan?

A nivel sectorial estamos apostando por tecnológicas en EEUU -pese a que no nos gusta el mercado como tal-. Además, nos gusta el sector de healthcare -cuidado de la salud-. También estamos incrementando posiciones en 'telecoms', donde encontramos valoraciones atractivas. Dentro de los sectores defensivos, estamos con menos peso en consumo tradicional, ya que son compañías más caras y además están siendo bastante penalizadas con la llegada de Trump. Con menos peso también en eléctricas, ya que al estar tan ligadas a los tipos de interés, se van a ver penalizadas.

¿Han descontado el calendario electoral en Europa?

Los mercados están preocupados por el riesgo político. Desde nuestro punto de vista, el mercado está poniendo en precio mucho riesgo político en Europa y en cambio, nada en Estados Unidos; solo se enfocan en lo positivo de Trump. No obstante, el año pasado demostramos que la comunidad financiera no somos grandes expertos en predicciones políticas, así que trato de no meterme en ese tema.

¿Cuáles son las preocupaciones de sus clientes valencianos?

Entre los clientes valencianos hemos notado un interés mayor en temas financiero. En referencia a la conferencias anuales que celebramos con clientes en Valencia, hace dos años, no llegábamos a cincuenta clientes, y en la que hemos celebrado este año superamos los cien. El usuario típico valenciano tiene un perfil muy de empresario, quizá diferente al que nos encontramos en Madrid. Cuando hablas con ellos, ves que sus preguntas se enfocan hacia cómo se pueden ver afectados sus negocios con las tendencias del mercado.

¿Cree que Reino Unido podría ejecutar rebajas fiscales para competir en Europa tras el 'Brexit'?

Más bien que Reino Unido tratará de fortalecer sus lazos con Estados Unidos antes que ejercer una competencia fiscal al estilo Irlanda, que también se ha planteado. Es cierto que tienen que compensar su salida de la Unión Europea, pero veo que irán más enfocados a fortalecer el eje anglo-sajón, antes que bajar impuestos.

Por último, ¿qué balance hace de 2016?

Ha sido un año muy complicado. Nos hemos pasado once meses trabajando para recuperar lo que perdimos en uno. Las cosas mejoraron a partir del segundo trimestre y el año acabó con rentabilidades positivas, aunque en la bolsa europea y en el Ibex no hubo muchas alegrías.