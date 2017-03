Alerta máxima

El investigador valenciano Leandro Peña teme que el Greening o Huanglongbing, que está haciendo estragos en los cítricos de Florida y Brasil, acabe afectando a la citricultura española y, por supuesto, a la valenciana, mientras se contempla cómo no se emprenden las estrategias necesarias para intentar frenar el avance de tan grave enfermedad. Peña tiene gran experiencia en este campo, puesto que trabaja en la aplicación de planes para contener la expansión del Greening en Brasil, objetivo en el que allí se están consiguiendo ahora buenos resultados. No así las estrategias -completamente diferentes- que se están siguiendo en Florida, donde Peña vaticina que «acabará desapareciendo su citricultura si no cambian sus formas de actuar».

Leandro Peña ha expuesto sus conocimientos y experiencias sobre el Greening en una jornada organizada por AVA-Asaja sobre esta dolencia, cuya progresión geográfica está causando máxima alerta entre los agricultores, al igual que está ocurriendo con la Xylella Fastidiosa, la bacteria capaz de matar olivos y que igualmente puede afectar a otras más de 300 especies vegetales, entre ellas también a los cítricos.

Sobre el problema de la Xylella, que ya se ha extendido por las Islas Baleares, ha tratado otra jornada técnica, organizada por la Unió de Llauradors, en la que se ha puesto de manifiesto la conveniencia de tener preparados planes de erradicación por si llegara la infección a los campos valencianos (cosa bastante probable), y no conformarse con los de contención. La diferencia estriba en que la contención consiste en eliminar sólo los ejemplares enfermos, mientras que la erradicación implica también el arranque de todos los ejemplares de cualquier especie hospedante en 100 metros alrededor y la aplicación de tratamientos fitosanitarios contra los insectos que propagan el mal en 10 kilómetros a la redonda.

La otra diferencia está en la parte económica, pues es de suponer que los dueños de los árboles eliminados serán indemnizados, y no es lo mismo pagar por uno que por muchos. En Baleares están siguiendo por ahora la estrategia limitada de la contención, con la excusa de que no quieren dañar demasiado el paisaje, para no perder atractivos turísticos; una decisión que incrementa los riesgos de propagación y, por supuesto, de que acabe llegando a tierras valencianas.

La Unió de Llauradors propugna, como todas las formaciones agrarias, máxima energía ante estas dolencias y, en consecuencia, que se sigan las pautas de erradicación, lo que debería implicar que en la Comunitat Valenciana, y también en Madrid y en Bruselas, se hicieran ya previsiones presupuestarias suficientes por si fuera necesario.

Porque lo peor de todo esto es que todo el mundo da por sentado que sólo es cuestión de tiempo, pero que tanto el Greening como la Xylella acabarán extendiéndose por los campos valencianos, como los del resto de España, al menos en las zonas donde los tipos de cultivos (también las plantas ornamentales) y las condiciones meteorológicas lo faciliten.

De ahí que Leandro Peña intentara «ser alarmista», porque «es preciso concienciar a la población y a las autoridades sobre la necesidad de aplicar criterios de precaución máxima y estrategias que intenten, si no frenar en seco la expansión, sí al menos retardar al máximo el avance».

La Tryoza, el insecto que propaga la bacteria del Greening, «ya se encuentra a las puertas de Lisboa». Es una noticia gravísima porque ilustra lo rápida que va la expansión de esta psila y la nulidad de las acciones para pararla. Hace menos de dos años que fue detectada en Galicia y en este tiempo ha recorrido media península hacia el sur. Lógicamente no podía ir hacia el oeste porque no encontraría hospedantes adecuados en León y Castilla. Pero hay naranjos y limoneros a lo largo de toda la costa atlántica, y también infinidad de plantas ornamentales que son factibles de albergar a la Tryoza, sobre todo del tipo 'Murraya', una especie de rutácea emparentada con los cítricos.

Para Pela es cuestión de pocos meses «que la psila llegue al Algarve portugués, donde hay extensas plantaciones citrícolas, y de allí pase a Huelva». Después sería ya fácil que continuara camino por toda Andalucía hasta alcanzar Murcia y la Comunitat Valenciana. Eso si antes no nos llega el vector desde Irán, vía Turquía.

Es cierto que no se ha detectado la bacteria en España; tampoco en Portugal. De momento. Pero si ya está aquí el agente trasmisor, bastaría con cualquier entrada de plantas, flores, frutos o injertos infectados para que estallara el problema con la máxima expresión, porque el insecto que propaga la bacteria ya está cerca y sigue colonizando territorio. Es lo que ha pasado en todo el mundo, con el Greening y con la Xylella. Y es lo que más se teme que ocurra, porque no se ven actuaciones encaminadas a evitarlo.

En Australia, Canadá, EE UU o Nueva Zelanda no puede entrar nadie ni comiendo una ciruela. Le multan y le destruyen la ciruela. En España -y en toda Europa- es fácil entrar con lo que sea de cualquier parte del mundo sin problemas. ¿Qué va a pasar? Puede ser una importación sin controles fitosanitarios o un inocente ramo de flores de bienvenida. Bastaría con eso para iniciar la reacción en cadena.

¿Qué se puede hacer? Peña propone actuar donde está la Tryoza para procurar retrasar al máximo su avance. Para eso hacen falta estrategias de control biológico y químico a nivel de Estado y de toda Europa, no caben decisiones de Administraciones regionales que no servirían en la práctica. Y desde luego, vigilancia férrea en fronteras.