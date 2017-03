Mercadona facturó 21.623 millones de euros en 2016 y obtuvo un beneficio de 636 millones, un 4% más que en 2015

Donde están los articuleros carroñeros y tiburones que solo hablan para hacer sus mediocres programas ó artículos? No los oigo.

DEJAR MI COMENTARIO? PARA QUE? PARA QUE LOS EDITORES QUE SON DEL PP NO LO PONGAN?

Enhorabuena Sr. Roig, me alegro de que su empresa sea Valenciana y siga creciendo año tras año. Todos deberíamos tomar ejemplo de su gestión a nivel empresarial.

Però encara segueix sense etiquetar en valencià els seus productes de marca blanca, però la culpa és del tripartir per no aprovar una llei d'etiquetatge, com la del Quèbec, Bèlgica, Suïssa, o Catalunya.