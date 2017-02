«El sistema de gestión de envases es nacional y sería más lógico mejorarlo que añadir otro»

El sector químico es uno de los grandes desconocidos, pese a que aporta cerca del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat, con una cifra de negocio superior a los 5.500 millones. Según el presidente de la Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat, ese desconocimiento hace que cunda la alarma ante sucesos como el reciente incendio industrial en Paterna o que se distinga entre los productos naturales y los químicos.

- ¿En qué situación se encuentra el sector, cómo sale de la crisis?

El peor año fue 2009 y, a partir de entonces, está un 6% o un 7% por encima de cuando se inició la crisis en 2007. Con respecto al sector industrial en general se acredita una diferencia, el sector químico ya supera los datos anteriores a la crisis.

¿La clave es la internacionalización, estar entre los cinco más exportadores de la Comunitat?

Es un sector muy exportador, cada vez más, exporta el 56% de lo que produce. Esto está relacionado con su inversión en I+D+i, ya que el 25% de la inversión de la industria en I+D+i es del sector químico y farmacéutico. Eso potencia su competitividad y le permite exportar. En 2016, por valor de 3.627 millones, un 9,7% más, y un 12,6% del total nacional.

¿Le preocupa el giro proteccionista de Estados Unidos y un posible efecto contagio?

Sí, el proteccionismo se puede trasladar, también está el 'Brexit', y puede ir a más. Va a haber elecciones en Europa y vamos a ver si esa tendencia se consolida en países como Francia. Lo que hay que pensar también es que el proteccionismo encarece, Estados Unidos va a comprar más caros los coches que si se fabricaran en México. Va en contra del consumidor. El impacto del 'Brexit' se verá si baja el consumo en Reino Unido.

¿Con qué perspectivas afrontan el futuro, gozan de buena salud?

A nivel mundial, el sector químico es el segundo que más va a crecer, lo que queremos saber es si seguimos en el carro del crecimiento. Ahí cabe resaltar que es un sector fuerte, uno de los sectores más estables, de los que mejor han sobrellevado esta crisis: ha perdido menos empleo y apenas han cerrado empresas. Hemos ido creciendo cada año en número de asociados, ahora estamos en 150, y el número de grandes empresas cada vez es mayor.

- ¿Encuentran los perfiles laborales que necesitan?

No. Tenemos dificultades para encontrar los perfiles necesarios.

¿Qué puestos cuesta cubrir?

Son puestos muy especializados y tenemos problemas desde la base, que es operador de planta química, porque para entrar hacen falta conocimientos de seguridad y de proceso y si no se tienen, la empresa ha de hacer un esfuerzo importante de formación y luego el operario se puede marchar y el 'know how' se va. Y para puestos intermedios igual, puedes estar dos o tres años buscando un director de exportación de productos químicos para África y nada.

¿Qué demandas tiene el sector, aparte de la formación?

La formación dual y de base es fundamental. También la logística y los puertos, el corredor mediterráneo, y que haya una simplificación normativa, como en EE UU, que tiene menos normativas pero más eficientes porque cuando hacen una, quitan las anteriores. La industria química necesita también una mejora de la política energética porque paga más cara la energía que en otros países con los que compite. Y aparte de eso, mejorar la imagen del sector y profesionalizar la administración.

¿Y en el ámbito de la Comunitat?

Más inversión en química básica, la centrada en materias primas, porque hay pocas empresas en esa rama y eso fomentaría la inversión.

¿Cómo son las relaciones con el Gobierno valenciano?

Actualmente buenas, la administración es consciente de la importancia de potenciar el sector industrial porque genera empleos sostenibles y de calidad. Nos tiene en cuenta, hay trato y colaboración... eso no puedo decirlo de hace años.

¿Y con Medio Ambiente? Quimacova firmó el manifiesto empresarial en contra del retorno de envases (SDDR). ¿Cómo les afecta?

España se acogió al sistema integrado de gestión (SIG) de residuos, través de Ecoembes, y lo lógico es sacarle el máximo rendimiento, no entendemos tener dos sistemas en paralelo. Por eso firmamos, nosotros siempre estamos en contra de duplicar cosas y de pagar dos sistemas para envases. El sistema integrado de gestión es nacional y sería más lógico mejorarlo que añadir otro nuevo y que haya diferencias entre autonomías. Si los rendimientos no son adecuados, debemos exigir que se mejore porque todos queremos mejorar en economía circular. Lo que no queremos es duplicar.

¿Qué supondría implantarlo?

Técnicamente es de muy difícil aplicación porque la ley de envases es nacional y, en coherencia, no hay fronteras. Si fuese a nivel nacional, sería otra cosa, pero en España se decidió que fuera el SIG, no el SDDR.

El incendio de Paterna puso el foco en los riesgos del sector químico, ¿es una actividad segura?

Sí. Somos los que más invertimos en seguridad y tenemos uno de los índices de siniestralidad más bajos, apenas el 3,36% en 2015, frente al 8,5% del metal o el 9,2% del textil. Incluso la administración pública tiene más siniestralidad.

¿Se ve la química como un problema y no como una solución, como la reivindica el sector?

Sí, sin duda. La industria química es necesaria, por ejemplo, la penicilina no fue efectiva hasta que no hubo una industria que la fabricase y la llevase hasta el consumidor. Hay mucho desconocimiento. A veces se habla de productos peligrosos y tóxicos y son productos que existen en la naturaleza. Esa distinción de productos naturales y químicos se debe al desconocimiento del sector. El agua es un producto químico pero nadie la llama 'producto químico'.