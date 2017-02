«De tres patas me fallan dos, más no se puede hacer»

El que será el último presidente de Cierval, José Vicente González, llegó al cargo en 2011 procedente de la CEV y se marcha «no contento, pero tampoco especialmente enfadado», tras año y medio intentando salvar la organización.

- ¿La liquidación de Cierval era la única salida posible?

- Evidentemente, sí. Había dos socios que no tienen ninguna posibilidad de aportar nada y, además, nos habían pasado unas deudas importantes. No había ninguna posibilidad de salir en esas condiciones, así que he hecho ya la propuesta porque cuando las cosas están tan claras y no hay ninguna posibilidad, cuanto antes se acaben, mejor.

-¿Qué ha fallado para ir a la quiebra, sólo las malas prácticas de Alicante y Castellón o el modelo?

-No había ninguna capacidad de reaccionar ante esas malas prácticas porque, según los estatutos, tienen la mayoría en la asamblea y la posibilidad de bloquear cualquier solución, eso sí es un fallo del modelo.

Este es un caso atípico. Que una empresa tenga problemas y arruine a sus socios no es tan raro pero que a una empresa que funcione bien, la arruinen sus socios, eso es más raro.

-¿Eso ha acabado con Cierval?

-Si a las cuentas de Cierval les quitas lo que no han pagado sus socios y lo que ha tenido que pagar por ellos, son unas cuentas equilibradas. Las pérdidas vienen de la quita de una deuda de 550.000 a Alicante, cuando el presupuesto anual de Cierval no llega a 800.000, y de cosas que habido que pagar que habían sido ejecutadas por los socios, por Castellón básicamente. Entre las cuotas de Alicante y Castellón era el equivalente al presupuesto anual, luego aparte el resto de marrones.

-Aún así, han hecho esfuerzos para intentar salir adelante.

-Sí, se han hecho esfuerzos. Llevamos año y medio ofreciendo soluciones pero ninguna les ha gustado. Esto se veía venir, en año y medio no hemos avanzado nada y, además, han aparecido más deudas de Castellón y la situación ha empeorado.

-¿Cómo afronta el futuro?

-El futuro es la liquidación. Cierval va a desaparecer y supongo que aparecerá una autonómica nueva porque es absolutamente imprescindible. Si las cosas se hubieran hecho de otra manera no sería necesario montar otra nueva, que siempre es más difícil, pero no ha sido posible.

-La CEV anunció ya su conversión en autonómica, ¿cómo van a llevar a cabo esa transición?

-Yo voy a dimitir. En cuanto presentemos los papeles del concurso.

-¿Se nombrará una gestora?

-Se nombrará una gestora o lo que los socios crean oportuno. No sé cómo se hará, yo no estaré.

-¿Seguirá como vicepresidente de CEOE?

-En principio, sí. Ya tenía decidido que sería el último mandato, como para Rosell.

- ¿Qué conclusión saca, que la crisis es dura para todos?

-La crisis ha sido dura para todos pero en algunas patronales no se ha sabido reaccionar, la prueba es que otras han sobrevivido, como CEV o Femeval, que supieron buscarse la vida. Yo sólo tenía tres fuentes de ingresos y tenía prohibido, por estatutos, buscar más. Si de tres patas me fallan dos, se cae el taburete, más no se puede hacer.