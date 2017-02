Los sindicatos se echan a la calle en Valencia para pedir una subida salarial

Trabajadores y organizaciones sindicales han recorrido el centro de Valencia esta mañana para reivindicar una subida salarial en el marco de una negociación colectiva que se está llevando a cabo a nivel interconfederal con la patronal estatal. También han reivindicado acabar con la brecha que existe entre los sueldos de hombres y mujeres.

"Los sindicatos tenemos que plantear una fecha para cerrar este diálogo social, que no puede seguir alargándose. No se puede mantener un diálogo que no da frutos y que es una burla para los trabajadores", afirmó el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, durante la manifestación organizada está mañana. En este sentido, Sáez añadió que la crisis económica "no es una realidad para los grandes números pero sí para la ciudadanía", por lo que exigen incrementos salariales "que permitan la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores".

Por su parte, el dirigente de CCOO en la Comunitat, Paco Molina, señaló que los valencianos están un 12% por debajo del salario medio nacional. "No es que seamos menos productivos, es por el modelo económico que hay instalado. Hasta Casa Caridad dice que la pobreza está valencianizada", declaró.

En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, Molina señaló que en la Comunitat crece de manera desmesurada. "No es normal que más del 50% de las personas estén sometidas a un 34% menos del salario", subrayó el dirigente, quien añadió que las mujeres tienen que trabajar 124 días de trabajo al año para igualar su sueldo al de los hombres. Esto se traduce en 428 euros de diferencia al mes, según explicó Molina.

Además de los sindicatos mayoritarios, también participaron otros como CGT y Coordinadora (la organización sindical mayoritaria de los trabajadores portuarios), que aprovecharon para manifestarse en contra del decreto ley que el Ministerio de Fomento pretende presentar el próximo viernes para liberalizar el sector de la estiba en España. Según los estibadores, este decreto va más lejos de lo dictado por la justicia europea en 2014, que declaraba ilegal el sistema de contratación de las sociedades de la estiba. Según explican los estibadores, el Gobierno quiere escudarse en la normativa europea para eliminar puestos de trabajo y así beneficiar a las grandes compañías y fondos internacionales.