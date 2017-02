Cevisama confirma su recuperación con la mayor edición desde el inicio de la crisis

No es habitual que el riesgo de atascos genere satisfacción. Sin embargo, los responsables de la nueva edición de la feria internacional de la cerámica y el equipamiento de baño, Cevisama, no ocultaban cierto orgullo ayer al anunciar que la apertura de las puertas del certamen hoy, mañana y el jueves puede generar problemas de tráfico en los accesos de Feria Valencia, por no hablar de las dificultades de encontrar aparcamiento.

Aunque fue ayer cuando se inauguró, muchos visitantes aprovechan el lunes para hacer el viaje y empezar el martes a primera hora su cita con el certamen. «Esta es la mejor edición desde 2008», sentencia el presidente de Cevisama, Manuel Rubert. Teniendo en cuenta que la de 2007 se produjo en el punto culminante de la crisis inmobiliaria, haber logrado que hoy estén presentes en el certamen 721 firmas y marcas expositoras de 39 países, significa incrementar un 18% la ocupación del certamen valenciano, y poder hablar de recuperación confirmada.

Aunque por primera vez desde hace tres años, la feria del mueble y la iluminación (Hábitat) deja de celebrarse conjuntamente con Cevisama y vuelve a septiembre, los efectos prácticos no han sido significativo. Es más, beneficiará más a la cita de 2018, cuando a las actuales secciones se sume el salón de la maquinaria, cuyos stands requieren mucho espacio. En esta cita se tiene la previsión de superar los 78.000 visitantes profesionales y romper la barrera de los 15.000 compradores extranjeros. Sobre los mercados objetivo, Rubert destaca la aspiración de recuperar el mercado ruso (perdido por el bloqueo europeo tras el conflicto de Ucrania), pero prevé que el sector se centre en Europa, concretamente, en Reino Unido, Francia y Alemania, aunque también en Estados Unidos y Canadá.

De hecho, Rubert cree que la incertidumbre que están generado tanto el 'Brexit' como el nuevo presidente Donald Trump pueda ser capeada con éxito. Precisamente, sobre Estados Unidos, Rubert aseguró que no están preocupados ya que, una subida de aranceles también perjudicaría a los italianos, el principal rival español. En todo caso, el presidente de Cevisama insiste en que Trump está centrado su enfrentamiento en México.

En el caso británico, aseguró que pueda salir perjudicado el producto de calidad intermedia, pero no el de alta calidad y con destino a grandes cadenas de distribuidores. De hecho, destacó que esto no desequilibrará la actual estructura del mercado, ya que Italia, tendrá el mismo problema.

Devaluación de la libra

Sin embargo, la situación va por barrios, como apuntó Sergio González, responsable de la Asociación Española de Fabricantes de Equipamiento de Baño (Aseban): «Las exportaciones al Reino Unido de nuestros productos han caído un 5% entre el segundo trimestre y el pasado mes de noviembre». En otros casos, la devaluación de la libra frente al euro obliga a importantes subidas del precio para los compradores de aquel mercado.

A esta oferta comercial se suma la segunda edición de Espacio Cocina-SICI, una feria profesional de mobiliario, electrodomésticos y equipamiento para la cocina que reúne a 125 firmas y marcas españolas, italianas y alemanas en la única feria profesional de este carácter que se celebra en nuestro país. De hecho, Espacio Cocina-SICI cuenta con el impulso de la patronal sectorial AMC y ha logrado crecer en apenas un año más del 30% respecto al año anterior.

Tanto el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como el residente de la Generalitat, Ximo Puig, destacaron como España es la principal productora europea en volumen, pero se ha de lograr ser la primera en facturación. Además, incidieron en las buenas expectativas de la cita y llamaron a mirar hacia el futuro, tras visitar los stands de las firmas Peronda y Pamesa, donde fueron acompañados por su presidente Fernando Roig. Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, también destacó el papel del sector cerámico, «puntero y exportador».