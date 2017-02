Daniel Lacalle, economista y gestor internacional de inversiones: «Después del desastre de las cajas, lo que faltaba era un banco público en la Comunitat»

Optimista. Así ve este año 2017 Daniel Lacalle, el doctor en Economía, exasesor de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid y actual director de Inversiones de Tressis en Londres. El economista, que vino a Valencia a dar una conferencia sobre cómo afecta el actual escenario internacional a la empresa familiar, no teme ni a Trump ni al 'Brexit 'y critica la creación del banco público para pymes del Consell tras el desastre financiero de las cajas de ahorro.

¿Cómo puede afectar el ascenso de Trump y el Brexit a las empresas familiares de la Comunitat

La empresa familiar tiene un doble objetivo. El primero es continuar creciendo en el exterior sabiendo que tiene que ser más competitiva y hacerlo desde el valor de añadido, ya que el proteccionismo abanderado por el Brexit y Trump afecta a los sectores de bajo valor añadido. El segundo es entrar en un diálogo con las administraciones para rebajar la presión fiscal, ya que si es extremadamente alta, no van a poder competir con Reino Unido y EE UU, donde se prevén rebajas importantes.

En ese caso, ¿es elevado el riesgo al que se enfrenta la economía valenciana teniendo en cuenta que Reino Unido es un potente socio comercial?

Tienen muy poco riesgo. No hay ni una sola declaración por parte de Reino Unido en la que se haga un comentario negativo sobre España. Pero debemos tener en cuenta que el Brexit será un proceso largo en el que los dos bloques negociarán desde posturas muy diferentes. No será difícil para una comunidad exportadora y dinámica como es la valenciana amortiguar la ralentización del comercio con la potenciación de otros mercados de alto crecimiento como Alemania. Más que reducir el comercio, lo que hará será atascar el crecimiento.

¿Qué le parece la idea del Consell de crear un banco público para pymes?

Después del desastre de las cajas, lo que faltaba era otro banco público en la Comunitat. Pensamos que lo que no ha funcionado porque lo gestionaban mal unos políticos, va a funcionar bien porque lo gestionan otros. No necesitamos una entidad controlada por políticos de nuevo.

¿Y la reversión de las concesiones de hospitales?

Supone un gasto desproporcionado. La gestión debe ser eficiente, barata y de calidad haga quien la haga. Otra cosa es que al final se quiera utilizar la gestión pública como lanzadera para contratar amigos de la administración. Se piensa que con la gestión pública las corruptelas van a desaparecer, cuando no es así. Aquí en Valencia se ha cambiado la idea de buscar el la mayor eficiencia por el control político a toda costa, algo totalmente ideológico. La realidad es que si no tienen el desincentivo de que si gestionan mal, van a sufrir por ello, lo que pasará es que lo harán mal por muy buenas intenciones que puedan tener.

¿Qué incógnitas se abren ahora con la retirada de Trump del Tratado comercial del Pacífico?

Trump busca ganar, no una solución cordial. A esa forma de negociar no estamos acostumbrados. ¿Cómo puede afectar? claramente a una ralentización del comercio global, pero no debemos dejarnos llevar por titulares y percepciones a corto plazo. Creo que habrá negociaciones diferentes pero no agresivas y acabarán teniendo sus ventajas para ambas partes.

-¿Y cómo puede acabar la desregulación financiera anunciada por el mandatario estadounidense?

-Es que se habla de desregulación como si fuera la ley del Lejano Oeste. Se trata de desburocratización; la regulación debe ser eficaz, clara y sobre todo eficiente. Tener 75.000 páginas de regulación es una ridiculez. ¿Qué mayor desregulación puede haber que decir que prestar a los Estados no tiene riesgos, tal y como sostienen los estatutos de la fundación de la Unión Europea? Se ha querido evitar otras crisis financiera con más papeleo, pero eso se evita percibiendo el riesgo en las cosas que realmente lo tienen.

-¿No hay peligro de una nueva burbuja crediticia?

-La burbuja crediticia ya existe; imprimir dinero y bajar los tipos al cero la provoca.

-¿Qué fórmula propone para incrementar el empleo?

Bajar los impuestos en la contratación laboral. No puede ser que casi el 45% del sueldo se vaya en impuestos. De ese modo, se incrementarían los sueldos pero también se fomentaría el empleo.

¿Considera que España se encuentra mejor que en su etapa antes de la crisis?

La economía española está mucho más preparada para un entorno en el que se modere el crecimiento. El escenario actual es mejor que el previo a 2008. La gente no contrata hipotecas al 120%, no se compra coches con préstamos que no puede pagar, el ahorro es superior, la moderación a nivel empresarial y familiar es mayor, no tenemos esa monstruosidad de déficit comercial, etcétera.

¿Qué balance hace de 2016?

Ha sido un año fantástico. Los análisis decían que creceríamos al 2,2% y hemos terminado por encima del 3%. También decían que sería imposible crear empleo. Todo ese crecimiento ha sido posible pese al bloqueo político que hemos sufrido, la incertidumbre entorno al Brexit y Trump, la subida del precio del petróleo y pese a la crisis financieras de Italia y Portugal. Ha sido el ímpetu de toda la sociedad lo que ha hecho posible tener un año como este, que ha sido espectacular.

¿Y perspectivas para 2017?

Soy optimista. Las recetas agoreras son muy fáciles de hacer porque desde que se rompió el patrón oro en 1973 se han producido más de 150 crisis financieras. Entonces, decir que va a volver una crisis es cuestión de estadística. La clave está en cómo se afronten. Es decir, hay que estar preparados para hacer frente a una economía compleja.