Las empresas portuarias denuncian presiones y acciones ilegales por parte de estibadores

El coordinador del sindicato mayoritario de la estiba, Coordinadora, Antolín Goya, levanta el megáfono delante de un nutrido grupo de estibadores: «Vamos a colocar al Gobierno donde lo queríamos tener. Si no es así, si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tenga duda: de la única manera como lo vamos a poder arreglar es reventando todo». Su público estalla en aclamaciones y Goya añade: «Que la gente esté bien ajustada. Necesitamos soldados que sepan lo que tienen que hacer en cada momento. No necesitamos superhéroes. No necesitamos tener víctimas. Que nadie se salte las directrices que se marquen».

Así se recoge en la grabación de una arenga lanzada por Goya el pasado miércoles en Algeciras y que se puede ver en la edición digital de LAS PROVINCIAS. Aunque la organización asegura en su líder «utiliza expresiones acaloradas en un contexto apropiado para ello» y niega que se busque llamar a cometer acciones ilegales, lo cierto es que las empresas de la estiba representadas por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de buques (Anesco) aseguran que, desde el anuncio de reforma de esta actividad por real decreto en un plazo de una semana, están sometidas «a intolerables medidas de presión mediante las acciones de huelga ilegal encubierta y selectiva que se están produciendo en las terminales españolas durante los últimos días».

La patronal de la estiba trasladó esta situación en la reunión que mantuvo ayer con los representantes del Ministerio de Fomento y los sindicatos para conocer el real decreto con el que se ha de cumplir con la exigencia del Tribunal de Luxemburgo de democratizar el acceso a la actividad para empresas y particulares. Aunque de la reunión no resultó ningún avance, sí que permitió a las empresas exigir que cesen «estas actuaciones que están causando un grave impacto económico y comercial en la economía nacional».

De hecho, sólo en el Puerto de Valencia las acciones llevadas a cabo por los estibadores, como la ralentización de la carga y descarga (marcha lenta) o la sucesiva convocatoria de asambleas hasta restar más de cuatro horas de trabajo en un solo día, han provocado una caída del 60% de la productividad de la instalación. Y no es un hecho aislado, ya que en otros puertos de España este porcentaje llega al 70%.

Sin embargo, Antolín Goya aseguró tras salir de la reunión en el ministerio que los estibadores no están llevando cabo huelgas o medidas de presión encubiertas en los puertos, sino que «se enfrentan a una situación anómala y rara, y ello hace que la gente no trabaje con la misma alegría y ganas que en una situación normal».

De hecho, distintas fuentes portuarias asocian a esta capacidad de presión por medio de la rebaja selectiva de la actividad, entre otros métodos, la incorporación de dieciocho empresas de terminales de toda España a una lista de apoyos a Coordinadora contra los requerimientos europeos que quiere hacer cumplir el Gobierno.

En la instalación valenciana ha firmado Valencia Terminal Europa, filial del Grupo Grimaldi; en Castellón, Terminal Marítima del Grao; y en Gandía, Navarro y Boronad. Las primeras que se unieron a la lista fueron APM y TTIA en Algeciras, donde Goya llamó a «reventarlo todo», y después la empresa Best, del mismo puerto.

Barcelona es la que tiene más nombres en la lista, con la terminal de Hutchinson, seguida de Grimaldi Lines, Baleària, Comas y Ribas, Ergransa, Hijo de José Masiques, Sammer y Setram. Ya en Canarias, de donde procede el líder de Coordinadora, han firmado La Luz Market y Gedesport Atlantic en Las Palmas, mientras que lo han hecho en Lanzarote Terporlanz, Estibadora los Mármoles y Terminal Marítima de Arrecife.

La siguiente reunión entre las partes para tratar el real decreto e intentar evitar la huelga convocada para los días 20, 22 y 24 de febrero será el próximo martes. Uno de los principales obstáculos es que los estibadores reclaman articular un Registro de Estibadores, para controlar el acceso a esta profesión (habitualmente fruto del parentesco), algo que no permite la Comisión Europea, según Fomento.