El Servef deja sin ejecutar un tercio de su presupuesto para reducir el desempleo

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tenía presupuestado en 2016 un gasto de 318,2 millones de euros para su manteniendo y el desarrollo de programas y acciones para enfrentar y plantear soluciones al desempleo, que ronda en la Comunitat Valenciana el 20% de la población activa. Sin embargo, al término de 2016, la entidad ejecutó únicamente un 62,15% de esos fondos previstos. Así se desprende de la respuesta parlamentario que la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo remitió al diputado autonómico del Partido Popular (PP) Juan Carlos Caballero.

Haciendo casi al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, si su departamento ejecutó en 2016 un 90% de su presupuesto, el Servef quedó muy lejos de la media. Concretamente, de la cantidad que figuraba inicialmente en los Presupuestos de la Generalitat, a 30 de diciembre de 2016 se había autorizado 220,9 millones, un 69,42%. Sin embargo, definitivamente quedó consignado a su destino 197,7 millones, un 62,15% de lo planteado para el año.

En el caso de lo presupuestado bajo el epígrafe de 'Fomento del Empleo', partidas como los 21,3 millones de euros para 'Empleo público y desarrollo local' o los 23,1 millones para 'personas con discapacidad e inclusión social' se abonaron en un 97,71% y un 98,38%, respectivamente. Sin embargo, estos porcentajes están muy lejos del cumplimiento de otros epígrafes.

Por ejemplo, en 'Empleo para jóvenes', de los 16,2 millones presupuestados, únicamente de ejecutó el pasado año un 58,43%, 9,4 millones. Peor se cumplió con los 11,2 millones que se apuntaron para 'Empleo de calidad con perspectiva de género', de los que se autorizó un 92,86% de los fondos, pero de los que se gasto realmente un 5,52%.

Tampoco obtuvo lo esperado la 'Inversión para fomento del empleo de discapacitados', que debía contar con 250.00 euros y a 30 de diciembre de 2016 se quedó con 32.69,8, un 13,08%, aunque se habían autorizado 60.000 euros.

En todo caso, estos programas y actividades llegaron a recibir algo, pero también los hay que fueron incluidos en las cuentas de la Generalitat del año y finalmente no contaron con ninguna asignación de dinero público. En el subprograma de 'Formación y Cualificación Profesional', se apuntó en los Presupuestos una aportación de 19,2 millones de euros para un 'Programa mixto de empleo y formación para Garantía juvenil', pero el porcentaje autorizado y destinado a estos fines fue cero.

Lo mismo ocurre con 'Acciones formativas de Garantía Juvenil', que tenían apuntados nueve millones para 2016; los 'Programas mixtos de empleo y formación del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana (POCV)', a los que les correspondían 9,7 millones; o las 'Ayudas a alumnos de Centros Nacionales de Formación', que tenían presupuestados 50.000 euros y no recibieron nada.

Inserción laboral a cero

Entre las partidas a las que se les prometieron cantidades millonarias y que no han conseguido ni un euro a lo largo de 2016 están los 'Itinerarios individualizados para demandantes de empleo', que tenían apuntados 2,5 millones de euros y que no obtuvieron nada, o los 'Itinerarios Individualizados para jóvenes', que debían haberse desarrollado con una aportación de 3,5 millones de euros, de los que no consiguieron ni un euro.

Algo mejor le fue en este apartado a los 'Itinerarios de inserción para grupos vulnerables', a los que se les atribuyó para el pasado ejercicio 3,15 millones, su autorizó el gasto de 2,3 millones (un 73,02%), pero que a 30 de diciembre se había ejecutado un 64,21%. Aunque tenían previstas menores cuantías, en el subprograma presupuestario de Administración y Coordinación general se había asignado 60.000 euros a 'Becas de Formación'; 10.000 euros, a 'Prácticas formativas para alumnos universitarios'; y 6.000 a un 'Concurso de diseño de imagen corporativa' que en ninguno de los casos recibió un euro en 2016.