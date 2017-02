Juan José Enríquez, decano del Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV): «Trump está dando alas a los movimientos nacionalistas y antiglobalización de la UE»

Apenas un mes después de las elecciones en las que pasó de vicedecano crítico a titular del decanato con un 49% de respaldos, Juan José Enríquez subraya el cambio de rumbo emprendido ya en el Colegio de Economistas, en un contexto en el que este colectivo recupera la confianza en el crecimiento económico español y valenciano.

¿Por qué la economía valenciana aún suspende en su última encuesta, a diferencia de la española?

La crisis ha sido peor que en España, nuestro punto de partida es peor, también en cuanto a las cuentas públicas. Nadie discute hoy en día que el sistema de financiación autonómica ha maltratado a la Comunitat y si no puede invertir porque no tiene medios y el Estado no sólo no compensa, sino que invierte menos de lo que le tocaría, eso dificulta la recuperación. Como la desaparición de la construcción, que se compensa por la exportación pero debe volver a un porcentaje importante del PIB, no tanto como en el 'boom'.

¿La Comunitat tiene claro su modelo o necesita una hoja de ruta?

Valencia pretende apostar por los productos de valor añadido y la I+D. Es un buen camino y se ha hecho trabajo ahí pero si queremos valor añadido, la administración pública debe hacer más inversión básica en infraestructuras y en I+D, donde no está haciendo lo que debe, y no poner cortapisas a las empresas.

¿Cuando habla de cortapisas, se refiere a las trabas burocráticas?

A temas burocráticos, autorizaciones... podemos hablar de Puerto Mediterráneo, de un plan de envases retornables muy discutido por parte de las organizaciones empresariales, hasta el punto de que lo han tenido que parar... No se trata de que la administración no tenga que controlar, sobre todo en cuestiones medioambientales, pero siempre cuidando que no perjudique el desarrollo económico natural de la región.

¿Preocupan ejemplos como Puerto Mediterráneo o el plan de envases por la incertidumbre creada?

No es una preocupación generalizada porque son asuntos puntuales. Quizás han podido ser un error pero tampoco me atrevería a decirlo.

¿Qué opina de la política económica del Gobierno valenciano?

Como decano no debo hacer ningún juicio de valor de la política económica del Consell, más allá de temas puntuales. Está haciendo cosas positivas para la economía y las empresas valencianas, como Parc Sagunt. Por contra, hay otras como el tema de Puerto Mediterráneo o el plan de envases que han chocado.

¿Cómo son las perspectivas de los economistas para la Comunitat, les preocupa el efecto del 'Brexit'?

En la última encuesta hay una notable mejoría en la percepción de la situación actual y de cara al futuro inmediato de nuestra comunidad y del país. Todavía no estamos bien, pero sí mucho mejor que estábamos y vamos en buen camino. No obstante, sí existe una preocupación importante por el impacto del 'Brexit' en el sector inmobiliario y también en el turismo, ya que el turismo británico supone casi el 25% en España y el 33% en la Comunitat.

¿Y cómo han recibido las medidas adoptadas por Donald Trump?

Es algo que nos preocupa mucho. Hay cierto optimismo sobre el futuro inmediato de España pero en economía las cosas dan vaivenes muy rápidos y las decisiones del nuevo presidente Trump generan gran incertidumbre, como salirse del Acuerdo Transpacífico (TPP) o mandar un embajador a Europa que es contrario a la Unión Europea (UE).

¿Temen un efecto contagio, dada la influencia de Estados Unidos?

Sí, aparte de ser el país más importante en riqueza, es el más influyente del mundo y que tome un derrotero en sus políticas económicas hacia el proteccionismo puede influir en los movimientos nacionalistas y proteccionistas que existen en Europa, por ejemplo, y en la forma de salida de Reino Unido de la UE.

¿Cómo puede afectar a Europa?

Al nombrar embajador a una persona contraria a la UE, ha mandado un mensaje claramente contrario a la UE y esto podría generar una reacción de mayor unión, como rechazo a ese planteamiento, pero está dando alas a los partidos y movimientos nacionalistas y antiglobalización que ven Europa como algo contrario a los intereses de su país y se ven apoyados cuando el principal país del mundo está en esa línea. Trump dice 'América primero' y otros partidos dirán Francia primero, Alemania primero o Austria primero.

¿Sale tocada de la crisis la figura del economista, muy criticada por las previsiones fallidas?

Errores cometemos todos, pero también ha habido intereses de ocultar o al menos apartar las visiones que podían ser agoreras o alarmantes. Muchos economistas alertaron de lo que podía pasar y quizá no se les hizo caso porque no era lo que más interesaba a determinados gobiernos, instituciones o entidades.

-¿También en la Comunitat?

Aquí pasó lo mismo pero acentuado por el mayor peso inmobiliario y porque salimos perdiendo en la reorganización del sistema financiero, en buena medida por el poco peso político. En otras regiones hubo mayor resistencia, aquí se perdieron todas las entidades y tiene poca explicación, si no es que el peso valenciano es muy reducido a nivel nacional.