Los hijos de las grandes fortunas de España piden paso

Cerca de la mitad de los patriarcas de las empresas del Ibex sobrepasan con creces la edad de jubilación. Otro tanto ocurre con los grupos familiares que no cotizan en Bolsa. A los presidentes de las compañías españolas -y en ocasiones también fundadores de las mismas- les cuesta soltar las riendas de sus corporaciones y adentrarse en un mundo desconocido sin juntas de accionistas ni cuentas de resultados. La cosa empeora en la cumbre. Cuanto más volumen de facturación, más pegamento en las correas. Dicen los expertos que los magnates tienden a creer que sus imperios estarán a salvo mientras sean ellos los que se perpetúen a los mandos y que, en la intimidad, recelan de una nueva generación -aunque sea sanguínea en primer grado (o, quizá, por eso mismo )- que tal vez no esté dispuesta a darlo todo por el negocio o, simplemente, no dé la talla para capitanear la nave con éxito.

Eso explica que muchos relevos tengan que aguardar a la misma muerte del comandante en jefe para conquistar el despacho principal. Ahí están Ana Botín o Dimas Gimeno, que solo consiguieron el control absoluto del Banco Santander y de El Corte Inglés cuando enterraron a su padre y a su tío, respectivamente. Ambos, por cierto, a las puertas de cumplir los ochenta años. Nada de eso le ocurrirá a Esther Alcocer, quien ordena y manda en FCC desde que su progenitora, Esther Koplowitz, cumplió los sesenta, hace apenas tres años, y supo apearse del caballo para dar paso a otro jockey. Aquel inusual traspaso de poderes anunció en cierto modo la llegada de una nueva era para los colosos familiares. Se precipitan nuevas caras, nuevas formas y nuevos estilos a los mandos de los gigantes económicos del país. Es la hora de los delfines y están obligados a conquistar otros mares, a redoblar ganancias y, ante todo, a enorgullecer a la saga.

Marta Ortega. Inditex. La eclosión de la otra ‘reina’ de España

ANTES DEPENDIENTA QUE SOBERANA La ‘Zariña’ se gustaSu 33 cumpleaños, celebrado en Londres a todo trapo, ha sido portada. Marta Ortega se siente cómoda como heredera de Inditex. Comenzó reponiendo estanterías antes de decidir con su equipo la pasarela urbana de medio mundo.

El rey Midas gallego Amancio Ortega dejó claro hace siete años que una cosa es la gestión -se la encomendó entonces al abogado del Estado Pablo Isla-, y otra bien distinta la propiedad. Marta Ortega, de nuevo la benjamina -acaba de cumplir los 33-, será la depositaria de una gran parte del patrimonio paterno, valorado por Forbes en unos 64.000 millones de euros. Desde bien pequeñita, se prepara a conciencia para lidiar con ello y con una plantilla de 152.000 personas. Brigitte, su institutriz británica, le enseñó a llevar la barbilla alta y amar a los caballos. Estudiante aplicada, aunque sin brillanteces, fue a un internado en Suiza y cursó Empresariales en la Universidad de A Coruña y en Londres antes de incorporarse a Inditex para sumergirse en la cultura de la empresa desde el primero de sus peldaños, el de dependienta. Estaba escrito (por su padre) que su destino como heredera de un holding de 7.000 tiendas en 88 países se empezaría a labrar doblando ropa y reponiendo estantes en un local de Bershka de Oxford Street.

Desde hace cinco años trabaja en Zara Woman. Ella y otras cuatro personas se encargan de captar si son tendencia los lunares, los flecos o los escotes barco, y de decidir cómo visten cada día millones de mujeres en el mundo. No es la jefa. Tampoco tiene despacho. En Inditex, los grupos de trabajo funcionan de manera horizontal. Se esfuerza en parecer una más entre los 5.000 empleados que se concentran en Arteixo. Incluso almuerza en el comedor de los trabajadores y paga con la tarjeta que facilita la empresa y con la que subvenciona parte del menú del día. Madre divorciada de Amancio, de 3 años -lo tuvo con el campeón hípico Sergio Álvarez, hijo de un magnate de las tragaperras-, altiva amazona y directiva multifunción, la ‘Zariña’ ha eclosionado desde que hace nueve meses sorprendió al fundador con un ‘flashmob’ por su ochenta cumpleaños que le arrancó lágrimas. La celebración, filtrada a la prensa, escenificaba el relevo. A la espera de que se traslade a vivir con su nueva pareja, Carlos Torreta, hijo del diseñador Roberto Torreta, reside con el abuelo Ortega en un edificio del puerto de A Coruña. Amiga de Athina Onassis, Jessica Springsteen o Carlota Casiraghi, dicen que no se habla con Sandra, su hermanastra y también heredera, aunque desvinculada profesionalmente de Inditex. Por ahora, la mujer predestinada a ser la más acaudalada del planeta parece arreglárselas bien.

Javier Hidalgo. Globalia. Se acabó la fiesta para el cachorro de Air Europa

ÓRDAGO Y BAJADA DE SUELDO De fiestero a liderar el primer grupo turísticoJuan José Hidalgo lo intentó todo para meter en vereda a su único y fiestero varón, Javier Hildago. Primero le desposeyó de sus facultades ejecutivas en Globalia -Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Be Live-; luego, le recortó el sueldo. Aunque sigue luciendo su melena indomable, finalmente ha accedido a coger el primer grupo turístico del país por los cuernos.

Poseer una agencia de modelos -en este caso, View Management- le ha permitido adornarse durante la mitad de su existencia con mujeres tan guapas como efímeras; y tener la cartilla bancaria atiborrada de ceros, vivir en un eterno y disoluto verano junto a Fonsi Nieto, Nicolás Vallejo-Nájera o Rosauro Varo. Pese a todo, Javier Hidalgo es, era, un fiestero sobradamente preparado. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Pepperdine y máster ejecutivo por la Universidad de California, metió enseguida la nariz en el negocio familiar. De hecho, para 1999 ya era el director general. Sin embargo, con cada sarao que montaba en paralelo-y que podía consistir en fletar un avión de papá para llevar a 300 amigos a Nimes, a ver torear a José Tomás- este ocioso salmantino parecía poner un continente de distancia de por medio con Globalia, nada menos que el primer grupo turístico nacional gracias al desvelo de su fundador y progenitor, Juan José Hildalgo.

Con varias operaciones coronarias en su cuerpo y un auténtico monstruo empresarial que atender -el grupo se compone de Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan o la cadena hotelera Be Live-, urgía zanjar una sucesión que pintaba tortuosa. Con un hijo enrollado en el papel ‘couché’ y dos hijas autoexcluidas del proceso, el patriarca decidió hace tres años poner contra las cuerdas al díscolo Javier. Primero, enviándole una carta de despido (de las facultades ejecutivas). Después, recortándole el sueldo. El órdago dinamitó la comunicación paterno-filial hasta hace poco menos de un año. Entonces, una aventura empresarial con un operador móvil emprendida por su melenudo vástago culminaba con un pelotazo multimillonario y el magnate septuagenario se convencía de que Hidalgo junior tenía madera de líder, y el susodicho, de que era el momento de darse de baja del ‘Hola’ para salir en ‘Expansión’. Así, para estupor del sector, el hijo pródigo pasa ya su primer invierno como consejero delegado del megaholding. Por si las moscas, ha puesto a su vera al ejecutivo de primer nivel que le ayudó a cerrar hace unos meses su primer éxito empresarial.

Juan Villar-Mir de Fuentes. OHL. El heredero paciente y (a priori) perfecto

RELEVO A LOS 84 AÑOS Un trono calienteParecía que, como al príncipe de Gales, nunca le iba a llegar el momento de ocupar el trono. El rey de OHL tuvo que cumplir los 84 para dar el relevo de la constructora, ahora endeudada, a un ya cincuentón Juan Villar-Mir de Fuentes.

«Espero no fallar», dijo entre lágrimas Juan Villar-Mir de Fuentes al recoger los trastos de manos de su padre en una junta de accionistas. Tanta emoción es comprensible. Juan Miguel Villar Mir ha tenido que asomarse al balcón de los 85 años para soltar la constructora multinacional, y lo hace en un delicado momento a cuenta de un endeudamiento excesivo y de las salpicaduras de varios casos de corrupción en España y México. El nuevo rival de Entrecanales, Del Pino o Alcocer no suma aún una sola primavera en la cúspide de OHL, pero lleva toda la vida forjándose para ello. Siempre a la sombra alargada de su progenitor. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, su trayectoria profesional está ligada de forma íntegra al grupo familiar. En la última década, como vicepresidente de una compañía que en su última etapa recurrió al exministro Josep Piqué como consejero delegado.

Casado y padre de dos hijos, poco se sabe de la vida de este heredero cincuentón fuera de Torre Espacio -la sede del ‘holding’-, más allá de su pasión por el Real Madrid -su omnipresente padre fue vicepresidente y candidato a la presidencia- y el mundo del motor. De hecho, posee varios deportivos y de vez en cuando le gusta desf ogarse con el acelerador en algún circuito. Para relajarse prefiere Sotogrande. Desde que en los ochenta el «patrón», como llama a su padre, construyó el puerto deportivo de la exclusiva urbanización gaditana, veranea allí codo con codo con los Benjumea, los Garrigues Walker o los Mora-Figueroa Domecq. Obligado ahora a devolver el brillo a OHL, Villar-Mir de Fuentes, el hombre que parece no haber roto un plato nunca, saluda 2017 con un proyecto faraónico sobre la mesa: levantar en la Castellana la Quinta Torre.

Abel Matutes Prats. El señor de Ibiza pesca en Filadelfia

DE USHUAÏA AL CIELO Hoteles y ferries. Le costó convencer a su padre de que soltara 27 millones para convertir un viejo hotel en Playa D'en Bossa en un concepto turístico inédito en España. Mitad hotel-mitad discoteca, Ushuaïa es hoy la nueva marca de Ibiza en el mundo y Abel Matutes Prats se consolida al frente del clan.

No estaba previsto que el único varón de los cuatro hijos del extitular de la cartera de Asuntos Exteriores de José María Aznar se revelara como un megalodón de los negocios. La carrera del delfín macho de Abel Matutes se ceñía a unos estudios de primer nivel en escuelas más o menos punteras, pero alejadas del relumbrón de las grandes universidades estadounidenses por las que han pasado los herederos de los otros imperios hoteleros radicados en Baleares. Sin embargo, cuando apenas contaba 34 años, se llevó de calle todas las apuestas al alumbrar Ushuaïa, un nuevo concepto de establecimiento que ha resucitado Playa d’en Bossa y enterrado antiguos templos de la música electrónica -la gasolina de la Ibiza del siglo XXI-, como Space.

Hotel de lujo y discoteca al aire libre desde primera hora de la tarde hasta la madrugada, marca la agenda fiestera de la isla desde 2011. Con clientes asiduos como Paris Hilton, puede permitirse cobrar 10.000 euros la ‘suite’ más cara o cargar 6.000 la botella de champán durante la sesión de ‘house’. Y vaya si se pagan. Sin haber estrenado aún los cuarenta -lo hará en abril- y contra todo pronóstico, Abel Matutes Prats se ha convertido en el relevo del exministro como director general del Palladium Hotel Group, que factura 400 millones al año, y vicepresidente del Grupo de Empresas Matutes. El nuevo señor de Ibiza -un tipo «liberal y respetuoso con los que respetan», según él mismo; un tacaño como su padre, según otros- se ha envalentonado y lanzado un fondo de 15 millones para vender casas en Filadelfia. Recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, la ciudad estadounidense fue durante algún tiempo el domicilio de su mujer, jefa de Marketing de los Palladium y madre de los cuatro hijos que tienen en común y con los que residen en Pozuelo de Alarcón.

Jonathan Andic. Mango. El ensayo de alto ejecutivo que hace aguas

DOS INTENTOS FALLIDOS EN MANGO Padre al rescateIsak Andic ya intentó retirarse en 2009, cuando cogió su velero y se fue a dar la vuelta al mundo. Ya entonces, como ahora, tuvo que regresar de inmediato para retomar las riendas de Mango ante la alarmante caída de ventas.

Su padre, el español de origen turco Isak Andic, está frito por pasar el testigo de la multinacional textil, pero el elegido, su hijo Jonathan (35 años), la lía parda en cuanto coge la batuta del emporio catalán. Dos veces le ha pasado los tratos y dos veces ha tenido que arrebatárserlos para corregir el rumbo e impedir el naufragio. La última, hace apenas unos meses, cuando este licenciado en Comunicación Audiovisual en Estados Unidos, formado empresarialmente en IESE Business School, donde se especializó en Contabilidad, Finanzas y Marketing, puso todo patas arriba y los beneficios cayeron en picado nada menos que en un 96%.

Juana Roig. Mercadona. El debate sucesorio no está sobre la mesa

LA NUEVA GENERACIÓN La benjamina gana visibilidadDe las cuatro hijas de Juan Roig, propietario de Mercadona, la más joven, Juana, acaba de ser noticia porque la compañía ha puesto en sus manos el negocio ‘online’. No obstante, el debate sobre la sucesión de su padre está lejos de plantearse.

Con solo 32 años, la menor de las cuatro hijas del propietario de Mercadona ha ganado visibilidad dentro de las herederas. Su padre, el segundo hombre con más dinero de España -Forbes sitúa su fortuna en 8.000 millones de euros-, acaba de poner en los manos de esta discreta licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE el negocio ‘online’ de la casa, una vía por la que, como el propio Juan Roig ha reconocido en alguna ocasión, no han apostado hasta ahora. De hecho, desde que en 2005 abrió la web comercial, las ventas apenas representan un 1%.

De esta manera, Juana Roig, que ya estaba en el Comité de Auditoría de la compañía, se une a la empresa con un puesto ejecutivo, como lo hizo su hermana Carolina hace una década en el departamento de Análisis de Mercado. En todo caso, ellas dos, Hortensia y Amparo ya contaban con silla propia en el consejo de administración. Hortensia, por su parte, se ocupa de EDEM, la escuela de negocios que forma parte de Marina de Empresas, el proyecto de formación de directivos impulsado por el propio Roig. Y Amparo está dedicada a su estudio de arquitectura, RSestudio, según informa Álvaro Mohorte.

La benjamina debutó en el mercado laboral en Mango e Inditex antes de responsabilizarse de las compras de la cadena familiar de supermercados y de embarcarse en la expansión internacional de la joyería Vicente Gracia. Discreta y poco dada a actos sociales, para ponerle rostro fuera del ámbito laboral hay que recurrir a su boda con Álvaro Otero Pérez, hijo del jefe del equipo de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico de Valencia, oficiada por la iglesia en mayo de 2013. No se conoce el alcance exacto del mandato que se le ha encomendado pero en lo que coinciden todas las fuentes consultadas es que en Mercadona no se ha abierto el debate sucesorio. Con 67 años, Juan Roig tiene intención se seguir al frente de la compañía durante muchos años, por lo que este nombramiento no cabe interpretarlo con ninguna clave de ‘el día después’. Es más, las pocas veces que el empresario ha hablado del tema ha diferenciado entre la propiedad y la gestión. Una separación de que ya se aplicó en Inditex cuando Amanacio Ortega eligió para sucederle en la presidencia a Pablo Isla, ajeno a la familia.