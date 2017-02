Racionamiento británico de lechugas por culpa del frío y las lluvias en España

valencia. Varias de las principales cadenas de supermercados británicas han empezado a racionar la venta de lechugas y brócolis para hacer frente a la escasez general de hortalizas procedentes de España.

Tesco, la primera cadena del país, ha prohibido comprar más de tres lechugas de la variedad iceberg por cliente. «Tenemos problemas de existencias por el mal tiempo en España», explicó una portavoz de la firma, precisando que la medida se aplica en todos los supermercados del país.

La cadena Morrisons, cuarta del Reino Unido, fue más allá y restringió las compras a dos lechugas y tres brócolis por cliente, señaló un portavoz. «Hemos instaurado cuotas (...) para garantizar el buen aprovisionamiento a nuestros clientes regulares».

Hasta el Gobierno británico ha tomado nota de la gravedad del asunto. Una portavoz de la primera ministra Theresa May admitió que «claramente, el mal tiempo en el continente está afectando a las cosechas de lechugas y otras hortalizas».

Los medios informativos británicos divulgan que zonas mediterráneas de España, en particular el este, sufrieron lluvias diluvianas en diciembre seguidas de una ola de frío que trajo nieve a localidades al nivel del mar cerca de Valencia, lo que en el Reino Unido se considera «un hecho rarísimo». Como resultado de ello, se sufre también escasez de calabacines, berenjenas y apio desde hace semanas. Las dificultades, que podría durar hasta la primavera, han disparado los precios, que ya no eran baratos, y obligan a importar desde lugares más lejanos, como Estados Unidos, aunque no siempre se encuentra ni pagando más caro.