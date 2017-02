CC OO también carga contra el Consell por falta de diálogo social y retrasos

«Estamos disgustados. O el Consell aterriza y la orientación del Botànic se concreta o esta organización no puede estar ahí». Con esas palabras resumió ayer el secretario general de CC OO PV, Paco Molina, el creciente malestar en el seno del sindicato con mayor representación en la Comunitat por las formas de actuar del Consell. Hace un año dio «un toque para que no se duerman» a los gobernantes para los que pidió el voto en 2015 y ahora, en el ecuador de la legislatura, no oculta su preocupación ni su enfado por la falta de diálogo social en proyectos clave o los retrasos en las ayudas a la economía social o a la formación de parados, aún a riesgo de perder fondos europeos y estatales, e incluso en temas que no cuestan ni un euro, como la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.

Molina optará en abril a una segunda reelección para no marcharse sin concluir los severos ajustes acometidos para evitar la desaparición y salir de la crisis como un sindicato más pequeño, pero saneado y sostenible, que vuelve a crecer tanto en delegados como en afiliación y cerrará este mandato con un 80% de ingresos propios por cuotas y prestación de servicios, básicamente jurídicos, frente al 50% de la etapa anterior. Abril es también cuando vence el plazo que da al Consell para que «reaccione» y atienda sus reivindicaciones. Si el 1 de mayo no se ha producido el cambio que reclama, las movilizaciones se extenderán más allá del Día del Trabajo. «Igual que ahora vamos a la Delegación del Gobierno a reclamar pensiones dignas, iremos al Palau», advirtió.

Molina valora el «cambio de formas» del Gobierno de Ximo Puig, en relación a sus antecesores, pero sigue echando de menos la concreción, más allá de los titulares, que ya exigían en el último Primero de Mayo.

«Los acuerdos se están gestionando mal y tarde», denunció Molina, que acusó al Consell de confundir la participación con el necesario diálogo social, que implica «planificar, discutir y consensuar las políticas públicas con carácter previo, no recibir una invitación a la presentación de un proyecto de ley de calado», sin que haya pasado por las mesas de diálogo social creadas, precisamente, para acordar ese tipo de iniciativas.

Como ejemplos, citó el polémico reparto de las ayudas a la industrialización «sin consultar a nadie», criticado también por entidades como la federación de polígonos, y «el lío con los sectores productivos», al dejar fuera de la orden inicial al textil, juguete, mármol y el mueble.

No sólo hubo reproches al conseller de Economía, Rafael Climent. También a la vicepresidenta Mónica Oltra por invitarles a la presentación del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión «dos días antes» y emplazarles a realizar alegaciones, sin diálogo social previo, y al Consell en general, y a Gabriela Bravo en particular, por tener bloqueada la Ley de Función Pública por sus discrepancias internas sobre el requisito lingüístico.

Para Molina, preocupado también por la complicada solución de Cierval tras la ruptura entre sus socios, el colmo de los despropósitos es que el Consell siga sin implantar cláusulas sociales en sus contratas para exigir que se garanticen las plantillas y las condiciones del convenio colectivo.