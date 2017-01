El Supremo ratifica el archivo del caso de los sobresueldos del Puerto

Rafael Aznar y los otros directivos del Puerto de Valencia ya tienen un problema judicial menos. El caso de los sobresueldos que cobraron desde la empresa Valencia Plataforma Intermodal (VPI) ha sido definitivamente archivado por el Tribunal Supremo. El órgano certifica la decisión que en su día adoptó la Audiencia. Anticorrupción y el juez instructor sostenían que los acusados idearon un organigrama para percibir estas cantidades pese a que no realizaron trabajo alguno y, además, eran conocedores de la incompatibilidad que suponía cobrar al mismo tiempo de dos empresas públicas.

La Audiencia ya negó esos extremos y el Supremo comparte las tesis: no se creó una estructura ex profeso para ocupar unos puestos y recibir las remuneraciones. «No se trata de un problema de interpretación sino que una afirmación del juez instructor se desmiente con la documentación de la causa», recoge el fallo. El organigrama ya existía previamente.

De manera idéntica sucede respecto a la justificación de los trabajos. «Si las cantidades hubieran sido recibidas sin actividad alguna por parte de los perceptores la estimación del recurso sería obligada», aclara el Supremo. Pero no es ese el supuesto que se maneja. La documentación que consta en el juzgado avalaría esos trabajos. De tal forma que ya no estaríamos ante una supuesta malversación de fondos sino respecto del pago de unas tareas. El Supremo aclara en varias ocasiones que no entra -ni puede- en la intensidad de los indicios que atacan la presunción de inocencia sino que su intervención se debe a «la falta de apoyo» del relato sobre el que se ha construido la imputación y que hubiera sido suficiente para sentarse en el banquillo. El fiscal llegó a pedir cinco años.

El fallo admite que la atipicidad de los hechos desde el punto de vista penal «no excluye, desde luego, la más que posible concurrencia de irregularidades administrativas -algunas de carácter grave- cuyo examen y valoración escapan a la consideración de esta sala».

Ahora sólo queda una pieza en el juzgado de Instrucción 14 de Valencia. Se trata de las pesquisas que abarcan la gestión del expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). En concreto, se analizan determinadas adjudicaciones en el recinto, la compra de un yate para las regatas de la Copa América y algunas actuaciones durante el Gran Premio de Fórmula 1. Esta causa avanza con cierta lentitud.