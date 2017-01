La Agencia Tributaria pone el foco en el fraude fiscal de los apartamentos turísticos

La Agencia Tributaria está desarrollando una campaña de inspecciones a contribuyentes que alquilan inmuebles para operar como alojamientos turísticos. El auge de este tipo de oferta ha llamado la atención del fisco porque, además de generar quejas recurrentes de los vecinos y la denuncia el sector hotelero por competencia desleal, se ha convertido también en un foco de economía sumergida.

Los equipos de Hacienda están localizando los inmuebles y propietarios por medio de las propias webs de arrendamientos que las publicitan. De hecho, la Agencia Tributaria no hace diferencias entre los inmuebles que se arriendan de forma legal o los que no, ya que, entre otras cosas, sancionar estas prácticas es un asunto que no es de su competencia, sino municipal. En lo que se fija es en el derecho que los arrendadores tienen para aplicarse deducciones a las que se tendría derecho si el inmueble estuviera alquilado como vivienda habitual.

«Hacienda es muy estricta al limitar los gastos deducibles que están vinculados a esta actividad inmobiliaria, expidiendo actas de importe significativo, junto con las correspondientes sanciones», advierte el director del área Fiscal del despacho Sanahuja Miranda, Xavier López Villaécija. Concretamente, el alquiler de una vivienda está exento de IVA, con la excepción de que se presten servicios propios de la actividad hotelera durante la estancia del inquilino: los apartamentos turísticos.

Respecto al IRPF, se está controlando que los rendimientos derivados de alquilar un piso tributen según la escala general de este impuesto. Así, se incluiría entre las retribuciones del trabajo o el rendimiento de actividades económicas. En todo caso, uno de los temas más relevantes desde el punto de vista del control fiscal es el que se refiere a las deducciones que puedan estar aplicándose de forma irregular.

De hecho, de los ingresos es posible desgravarse, con una serie de limitaciones, aquellos gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, como son los gastos de comunidad, intereses de la hipoteca, el IBI, tasas, gastos de reparación y conservación, derramas, seguros vinculados al inmueble o a la hipoteca o gasto por amortización anual, según señala López Villaécija.

Por contra, la Agencia Tributaria está controlando que no se aplique la reducción del 50% sobre el rendimiento de alquiler que puede aplicar el arrendador respecto al arrendamiento de un piso que el arrendatario destina exclusivamente a vivienda habitual, advierte el letrado. Al tratarse de alquileres turísticos, esta reducción no sería de aplicación, igual que tampoco lo es si se alquila un local u oficinas para realizar actividades empresariales. En ese sentido, si es el alquilado es quien subarrienda con estos fines, las responsabilidades y la sanción también repercutirá en el propietario.

Otro aspecto importante que se controla es que, si se pasa a alquilar un piso que ha sido la vivienda habitual del propietario, no se puede continuar aplicando la deducción por vivienda habitual, en la medida en que dicho inmueble ha perdido esa condición.

En la Comunitat Valenciana se ofertan decenas de miles de alquileres de apartamentos turísticos en Airbnb, una de las principales operadoras digitales. A falta de estimaciones globales, sólo en la ciudad de Valencia son ilegales cinco de cada seis inmuebles, según estimaciones del consistorio, que es quien tendría que controlarlos.