Climent lanza un registro de polígonos sin datos de un tercio de los municipios

La Generalitat presentó ayer el Mapa de Suelo Industrial de la Comunitat como un censo online, de acceso libre, para consultar dónde están los polígonos, su tamaño e instalaciones y a qué distancia se encuentran de los puertos, aeropuertos y autovías. En principio, esta herramienta dirigida a gestores, inversores y empresarios arrancó con datos de 274 polígonos, facilitados por 226 de los 543 municipios de la Comunitat, lo que deja fuera a cerca de un centenar de localidades que albergan parques empresariales, según reconoció el conseller de Economía, Rafael Climent, que hizo un llamamiento a la colaboración para ampliar su alcance.

Se trata, dijo, de «un escaparate impresionante para futuras inversiones». No obstante, una de las limitaciones que presenta en este sentido es que no precisa qué parcelas están disponibles y cuáles no, sólo en el caso de los parques empresariales de la Generalitat.

Esta plataforma, elaborada con ayuda del Instituto Cartográfico de Valencia, actualiza el censo industrial de 2006 y se puede consultar en la web del Ivace (www.ivace.es). Se presentó ayer en un reducido acto público -con una veintena de invitados de pie- a cargos públicos y representantes empresariales e institucionales, como quienes tomaron la palabra en nombre de las Diputaciones de Valencia y de Castellón para ratificar su disposición a colaborar. «Ahora nos tocará hablar con Alicante para que acceda», bromeó Climent. Eso sí, el diputado castellonense Salvador Aguilella le instó a mejorar la iniciativa para «no sólo quedarse en un Google Maps de dónde están los polígonos», sino que incorpore la estructura para la compraventa de parcelas, como el proyecto que la institución provincial tiene en marcha desde hace dos años.

«Esta herramienta nos tiene que hacer mover el culo de la silla», replicó el conseller, convencido de que sólo cumplirá su cometido si sirve para atender a los inversores y darles opciones para que puedan desarrollar sus proyectos rápidamente.

Desde la Federación de Polígonos de la Comunitat (Fepeval) valoraron la puesta en marcha del mapa de suelo y exigieron que incluya un acceso a los órganos de gestión de los parques por ser los que tienen más información y, en ocasiones, los únicos que saben qué parcelas están disponibles. Climent aspira a incorporar ese dato más adelante, en actualizaciones como las anunciadas para incluir al tercio de municipios que se queda fuera o más filtros de búsqueda, aunque respondió a Femeval que lo ve difícil porque depende de los particulares.

A preguntas del Colegio de Ingenieros Industriales, ratificó que el mapa incluye «suelo listo para licencia inmediata», no desarrollos futuros, y que no ve problema en crear enlaces en la web de las Cámaras.

Aunque todavía pendiente de mejoras, ayudará a tomar decisiones estratégicas sobre desarrollo de nuevos suelos, a modernizar las infraestructuras para favorecer a polígonos aislados, diseñar ayudas para zonas con necesidad de crecimiento industrial y a redistribuir recursos para consolidar zonas estratégicas por su cercanía a vías de comunicación.