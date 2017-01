Cómo reclamar las cláusulas suelo

Ahora que el Gobierno ha trazado la hoja de ruta para las devoluciones mediante el Real Decreto publicado el pasado sábado, los diferentes gabinetes de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) se reunieron para establecer las líneas de actuación que deberían seguir los casi 500.000 afectados de la Comunitat, según cálculos de Adicae.

En primer lugar, los afectados deben acudir a sus bancos para exigir la devolución del dinero, independientemente de que la entidad haya habilitado ya el mecanismo para ello. Si no lo ha hecho, cada entidad dispone de un mes para establecerlo. Es en este punto donde se encuentra uno de los aspectos más polémicos del decreto, ya que ha librado a la banca de tener que avisar a los usuarios caso por caso de que cuentan con esta figura en sus hipotecas.

Una vez presentada la reclamación por parte del usuario, el Real Decreto establece que la entidad y el usuario disponen de tres meses para llegar al acuerdo correspondiente y resolver la reclamación. Según Avacu, puede ser con una compensación de dinero en efectivo, una reducción de cuotas hipotecarias pendientes u otros productos bancarios.

Sin embargo, una vez que el afectado haya presentado su queja, el banco tiene la potestad de decidir si tiene razón o no. El sistema no evitará que la resolución del conflicto dependa de «la voluntad de las partes» para liquidarlo. Esto es, de lo que pueda decidir cada entidad.

En ese sentido, algunos bancos como Sabadell ya anticiparon que se trata de un sistema que «no aplica» en su caso al insistir en que sus cláusulas suelo «son válidas». No obstante, el afectado debe de reclamar primero por la vía extrajudicial y si su entidad no le da la razón, entonces debería acudir a los tribunales con altas expectativas, ya que cuenta con la sentencia europea.

Una vez que la entidad haya presentado su propuesta de resolución, el afectado debería acudir a un abogado o a una asociación de consumidores para analizar la oferta del banco, ya que podría no compensarle con las cantidades abonadas de más. Avacu también recomienda que se consulten las posibles consecuencias fiscales y económicas de una u otra decisión.

Si pasados esos tres meses no se ha habido reacción por parte del banco, sería el momento de recurrir a la vía judicial. Cabe señalar que si el motivo por el que se acude a los tribunales es porque el banco rechaza la devolución, el afectado irá sin saber de cuánto dinero se trata, porque la entidad no está obligada a calcularla si no admite la queja. Por otro lado, el incentivo para que la banca no deje caer el caso en manos de la justicia es que deberá asumir las costas del caso si la sentencia determina una devolución mayor a la cantidad que le ofreciera el banco a su cliente.

Trámite fiscal

En cuanto a la cuestión fiscal, la devolución del dinero no tributará, pero Hacienda permitirá que esos contribuyentes puedan actualizar -a la baja- la deducción por vivienda de la que se beneficiaron en su momento en la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio en el que obtengan ese dinero, vía acuerdo con el banco o por sentencia judicial.

Por lo tanto, si el dinero de las cláusulas suelo se hubiera percibido en 2016, se regularizará esta situación fiscal en la declaración que se presente a partir del próximo mes de abril. Si se recibe en 2017, la actualización de estas devoluciones se realizará en la liquidación que se presentará el próximo año y afectará, con carácter general, a las deducciones por vivienda habitual practicadas en 2013, 2014, 2015 y 2016, los ejercicios aún no prescritos.